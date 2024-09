Prosegue nel week end il settembre sangiulianese

San Giuliano Terme, 27 settembre 2024 - Il Settembre sangiulianese prosegue con le iniziative del calendario che proseguirà anche per il prossimo mese. Intanto nella giornata di venerdi 27 settembre proseguono le letture di "Pronto? Chi legge? - Letture con la Bici delle Storie alle Bibliocabine" presso la Bibliocabina di via Traversagna (nel parco giochi limitrofo al parcheggio) a Mezzana alle ore 16:30 a cura dell'associazione Il Gabbiano. Sabato sarà invece recuperata l'iniziativa "Riflessi di stelle - Alla scoperta di miti e costellezioni" presso i laghetti di Campo alle ore 21; la serata, a cura dell'associazione Astrofili Pisani "Galileo Galileo", fu rinviata a causa dell'allerta meteo arancione di qualche settimana fa. Domenica 29 sarà la volta della Festa dello sport al Parterre (ingresso Via XX settembre ore 15-18 cura Asd di San Giuliano Terme) e a seguire il concerto di San Giuliano Band concert sempre al Parterre Filarmonica di San Giuliano Terme "Il Settembre sangiulianese sta procedendo nel migliore dei modi una manifestazione ricca di eventi, grazie ad un programma culturale variegato e aperto a tutti e a tutte – spiega la direttrice organizzativa Martina Favilla –. Eventi per grandi e piccoli, musica, teatro, sport, osservazioni del cielo, letture alle bibliocabine, presentazioni di libri, un insieme di momenti di preziosissima socialità per i quali ringrazio l'Amministrazione comunale nelle persone del sindaco Cecchelli e dell'assessora Pisano". "Andiamo avanti con l'ultima lunga serie di appuntamenti del Settembre sangiulianese facente parte del più ampio cartello dell'Estate sangiulianese – afferma l'assessora alla Cultura Angela Pisano –. Fino ad oggi stiamo registrando un grande successo delle tante iniziative ed eventi, grazie ad una programmazione di qualità e ad un ottimo lavoro di squadra dell'Amministrazione comunale con le varie realtà associative del territorio che ringrazio". "Il Settembre sangiulianese ci sta regalando forti emozioni e ad oggi le tante iniziative svoltesi hanno visto una forte partecipazione per tutti gli eventi, cosa che ci rende soddisfatti e ci dà un importante indicatore sulla strada giusta da percorrere – dice il sindaco Matteo Cecchelli –. Le importanti novità dell'edizione 2024 stanno renderanno unica l'Estate sangiualianese della quale il "Settembre" è il programma più esteso e diversificato, quindi rinnovo l'invito a partecipare e a rimanere sempre aggiornati sulle iniziative sui canali istituzionali e social del Comune di San Giuliano Terme".