Premio Giovani America a neolaureato Unipi

Dopo Sofia Vitaggio, un altro studente dell’Università di Pisa si è aggiudicato il Premio America Giovani per il talento universitario. Si tratta di Giulio Lizio Bruno, neolaureato in Studi internazionali presso il dipartimento di Scienze politiche con una tesi su "Pianificazione familiare e sviluppo sostenibile: le scelte di India e Ruanda". Lo rende reso noto l’Ateneo pisano che con Enza Pellecchia, prorettrice per la coesione della comunità universitaria e diritto allo studio, osserva che "questi riconoscimenti sono anche una preziosa verifica del lavoro di valorizzazione dei nostri talenti". Giulio Lizio Bruno ha ricevuto anche una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia Usa in Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy. Il Premio America Giovani al talento universitario è nato con l’intento di valorizzare ogni anno mille talenti italiani con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali. I vincitori sono selezionati dalla Fondazione Italia Usa, tramite la banca dati delle università italiane, sulla base di diversi parametri indicativi del loro talento accademico come il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative.