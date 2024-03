Polizia penitenziaria al Don Bosco. In pensione il comandante Pennetti

Una vita nella penitenziaria. Vincenzo Pennetti, dirigente aggiunto Vincenzo Pennetti, comandante del reparto di polizia penitenziaria di Pisa, dopo 40 anni di servizio attivo nel Corpo è andato in pensione. Ha prestato servizio a Roma, all’istituto di Roma Rebibbia poi al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - direzione generale dei detenuti. Nel 2006, dopo aver superato il concorso da funzionario, ha assunto il comando del reparto dell’istituto di Porto Azzurro. Nel 2013, è stato assegnato con l’incarico di comandante del Reparto di Pisa, rimanendo per oltre 10 anni alla guida dell’istituto. Per l’impegno e attaccamento al Corpo, dimostrato negli anni di servizio, oltre a ricevere diversi riconoscimenti, nel 2019 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. E nei giorni scorsi il comandante Pennetti ha ricevuto il saluto e il ringraziamento da parte di tutto il personale di polizia penitenziaria, dal personale civile e dal personale sanitario, per aver guidato la gestione della casa circondariale Don Bosco di Pisa "con equilibrio, professionalità e senso dello Stato".