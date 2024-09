Pinocchio come chiave d’accesso alla letteratura

Pisa, 26 settembre 2024 – Oggi a partire dalle 10.00, a palazzo Torricelli, sede del dipartimento di filologia dell’Università di Pisa, si è tenuta l’iniziativa “Il potere di leggere in tutte le lingue. La lettura accessibile a tutti e in tutte le lingue”.

L’iniziativa, che si è svolta nell’arco di tutta la giornata, si è sviluppata in due momenti principali. Durante la prima fase, svoltasi durante la mattinata, si è discusso circa la pratica della lettura e le relative modalità di insegnamento e apprendimento ponendo l’attenzione sulle problematiche di coloro che non possono avere un approccio tradizionale e immediato alla lettura.

La seconda fase ha invece preso in esame Pinocchio, presentato come modello ideale di libro accessibile a tutti. Proprio per sottolineare questo concetto è stata allestita una mostra bibliografica in cui sono state esposte alcune delle edizioni più particolari del celebre libro di Collodi, nonché le varie traduzioni che ne sono state fatte in tutto il mondo.Di seguito alcune foto della mostra.

Pinocchio in tutte le lingue la mostra dell'Università di Pisa con i libri di pinocchio in tutte le lingue del mondo (foto di: ENRICO MATTIA DEL PUNTA)

