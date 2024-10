Picchia l’ex compagna davanti alle figlie minorenni: arrestato

Pisa, 21 ottobre 2024 – Sorpreso a picchiare l’ex compagna davanti alle figlie minorenni a dispetto di un divieto di avvicinamento imposto dal giudice. Per questo un cittadino comunitario di 30 anni è stato arrestato dai militari del comando provinciale di Pisa della Guardia di Finanza, nell'ambito dei servizi coordinati disposti dalla Prefettura presso la stazione ferroviaria di Pisa.

I finanzieri della compagnia di San Miniato, in orario serale, allertati dalle richieste di aiuto di una giovane donna, in prossimità di una fermata di bus di linea, sono intervenuti per bloccare le violenze, evitando che potessero crearsi ulteriori conseguenze. Il tempestivo intervento dei finanzieri ha evitato il peggio, garantendo la sicurezza della giovane madre e delle sue due figliolette.

A seguito di ulteriori accertamenti di polizia, è emerso che l'uomo stava violando il precedente divieto di avvicinamento alla donna ed alle bambine. Per lui è scattato il giudizio direttissimo con la convalida dell'arresto e la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Pisa.