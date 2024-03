Perché maschi e femmine scelgono ancora attività diverse

Grazie al sondaggio svolto in alcune delle classi dell’I. C. G. Toniolo di Pisa, abbiamo avuto conferma che lo sport è una parte integrante della nostra cultura e riflette le dinamiche sociali e di genere della società. Persiste infatti la tendenza per i maschi ad abbracciare certi sport e per le femmine ad optare per altri. Questa differenza non è solo il risultato di preferenze personali, ma è influenzata da una miriade di fattori sociali e culturali che modellano le nostre identità e le nostre percezioni. Fin dall’infanzia siamo esposti a stereotipi di genere che influenzano le nostre scelte. I maschi vengono spesso incoraggiati a praticare sport che enfatizzano la forza fisica e l’aggressività, come il calcio e il basket. Dal sondaggio che abbiamo effettuato si può notare che questi sport sono spesso considerati un’incarnazione della mascolinità enfatizzando l’idea del vero uomo. D’altra parte, le femmine sono spesso dirottate verso sport che mettono in evidenza la grazia e la coordinazione, come la danza e la ginnastica.

I ragazzi possono sentire la pressione sociale a conformarsi agli ideali di mascolinità che includono l’eccellenza nello sport. Allo stesso modo le ragazze possono sentirsi limitate dalle aspettative di femminilità e possono evitare sport considerati troppo maschili per paura di essere giudicate. Per promuovere una maggiore equità di genere nello sport è necessario sfidare gli stereotipi radicati nella società.