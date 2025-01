Operazione bancarelle. Restyling-Pnrr avanti tutta. Ecco il cronoprogramma

di Gabriele MasieroPISA"Stiamo realizzando un traguardo storico per Pisa: quello di restituire al decoro che merita l’area monumentale più importante della nostra città, frequentata ogni anno da milioni di turisti che vengono da tutto il mondo". Così il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Raffaele Latrofa, parla del cantiere di via Contessa Matilde per i lavori della prima fase di riqualificazione del percorso turistico pedonale, realizzata con fondi Pnrr, da via Pietrasantina a piazza Manin, con la riqualificazione dell’area monumentale che ospita il mercato turistico. La conclusione dei lavori, affidati a Cemes, è prevista per la fine dell’anno con un importo complessivo di 5,8 milioni di euro, di cui 2,1 milioni finanziati con risorse Pnrr, 210 mila euro con Fondi Opere Indifferibili e 3,5 milioni, di risorse comunali. "Dopo il recupero dell’area della stazione - aggiunge Latrofa - stiamo risistemando il viale dell’Aeroporto, in cui a breve verrà riqualificata anche la rotatoria, e ora il maxi restyling del percorso turistico. Colmiamo così una lacuna, una situazione di inadeguatezza e di mancanza di decoro, comprensiva anche dell’annoso problema delle bancarelle, aggiungendo opere di riqualificazione urbana con verde e nuove alberature, a beneficio del quartiere e della scuola Filzi". L’assessore al commercio e turismo, Paolo Pesciatini, sottolinea che "l’area del mercato turistico sarà completamente riqualificata e vedrà una nuova localizzazione dei banchi rinnovati lungo il percorso, così come previsto dal Piano del Commercio. Nei prossimi giorni incontreremo gli operatori e le associazioni di categoria per illustrare i dettagli del cronoprogramma dei lavori, oltre a tempi e modalità di spostamento delle attività".

La prima fase del cantiere è in corso tra via Contessa Matilde e Largo Cocco Griffi, dove saranno collocati nuove pavimentazioni in calcestruzzo architettonico, lampioni e nuove alberature, oltre a 12 nuovi banchi di vendita. Da marzo via ai lavori in Largo Griffi e lungo le mura storiche fino a piazza Manin, che resterà sempre aperta al transito pedonale, con pavimentazione in pietra e calcestruzzo architettonico, nuove alberature, lampioni e seconda di 12-15 bancarelle. Le ultime fasi interesseranno, nel periodo estivo quando la scuola sarà chiusa, il tratto dal parcheggio scambiatore fino all’area delle "Filzi" e, in autunno, piazza Manin dove saranno rimosse le vecchie bancarelle e verranno collocate la nuova pavimentazione in pietra, nuovi lampioni e una decina di nuovi banchi, lasciando libera la visuale della piazza e delle tre arcate di entrata verso piazza dei Miracoli. Le nuove bancarelle saranno box completamente apribili in acciaio con finitura tipo corten, di ingombri massimi 3x3 metri, rinnovati completamente nell’immagine che saranno posizionati alternati ai filari di alberature. Tra Piazza Manin e Largo Cocco Griffi saranno collocati anche 2 chioschi per informazioni turistiche e due per la vendita di gelati.