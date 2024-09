Notte Bianca dello Sport, gli eventi e le modifiche alla viabilità

Pisa, 18 settembre 2024 - Questo sabato, 21 settembre, ci sarà la seconda edizione della Notte bianca dello Sport a Pisa. Strade e piazze del centro storico saranno trasformate in spazi attrezzati dove svolgere un’ampia varietà di discipline sportive ed entrare in contatto con le associazioni cittadine che hanno aderito per presentare le relative attività, con dimostrazioni e performance.

Sabato a partire dalle 17.30 saranno presenti in centro storico 125 tra stand e postazioni, presenziate da enti, gruppi e associazioni sportive pisane, con stand espositivi e attività dimostrative lungo tutto il percorso che si snoderà tra Lungarni Gambacorti, Galilei, Pacinotti e Mediceo e lungo l’asse piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, compresi il Ponte di Mezzo, Largo Ciro Menotti e Logge di Palazzo Gambacorti. Alle 18 ci sarà l’inaugurazione della Notte su Ponte di Mezzo con una dimostrazione di pattinaggio artistico svolta dalle ragazze dello Skating Academy e Cresco Pattinaggio, alla presenza del sindaco Michele Conti e dell’assessore Frida Scarpa. Dalle 19 in poi, sempre su Ponte di Mezzo, si terranno i due talk di approfondimento dove parteciperanno ospiti importanti del mondo universitario sportivo e campioni dello sport agonistico e paralimpico.

La Notte bianca sarà anche l'occasione per fare un po' di shopping dopo il tramonto. Sono infatti molte le attività commerciali di Borgo che hanno scelto di tenere aperte le serrande per la festa, come Vesto pazzo, Dei, B&B maison, Le civette, Lavarini, Antonia Nicoletti, Di Sabatino, Zitabroolz, Blue Mama, Il Borgo, Outlet 26, L'angolo della Fortuna, Sheep Shop, Gli anni in tasca, Borgo 22, Fill Concep Store, Bar Centro, Città del sole, libreria Ghibellina, La merceria, Paola intimo, OnGame.

Inoltre, la Polizia Municipale ha emesso due ordinanze contenenti alcune modifiche al traffico e alla sosta nel prossimo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 settembre, per permettere lo svolgimento della “Notte Bianca dello Sport” (sabato) e della “Settimana Europea della Mobilità” con la colazione e l’aperitivo sul Ponte di Mezzo, organizzati da Pisamo, nella giornata di domenica.

Nel dettaglio il Ponte di Mezzo sarà chiuso al traffico dalle 14 del 21 fino alla mezzanotte del 22 settembre. Inoltre i lungarni Galilei, Gambacorti, Pacinotti e Mediceo saranno chiusi al transito veicolare dalle 14 del 21 fino alle 14 del 22 settembre.

Per quel che concerne invece la sosta istituito il divieto con rimozione coatta dalla 8 del 21 settembre fino alle 2 del 22 settembre su Lungarno Galilei (da vicolo Da Scorno a piazza XX Settembre), Lungarno Gambacorti (da piazza XX settembre a via Toselli), Lungarno Pacinotti (da via Curtatone e Montanara a piazza Garibaldi), Lungarno Mediceo (da piazza Garibaldi a piazza Cairoli).