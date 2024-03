Nonni della Rsa e bimbi di scuola. Progetto insieme

Nonni della rsa Maffi di Mezzana incontrano i bambini della primaria Mameli. Sorrisi e mani che si intrecciano: prosegue il progetto "A che gioco giochiamo?". Alla rsa di Mezzana, una delle case della Fondazione Maffi, è in corso un progetto che regala pomeriggi di spensieratezza. Protagonisti gli alunni della classe IV della scuola primaria G. Mameli di Mezzana che stanno imparando, incontro dopo incontro, a conoscere i nonni ospitati dalla struttura. Fratelli e Sorelle Preziosi (Alba, Annamaria, Bruna, Grazia, Mario, Giancarlo, Pierluigi) che attendono con ansia il loro arrivo per realizzare insieme piccoli lavoretti artigianali. Una collana con il tessuto e le perline colorate, mini-sedie in legno costruite assemblando le mollette per il bucato, bamboline e palline di stoffa. "Nonna Alba mi passi il filo?", "Nonno Mario ma come fai a ...?". E presto gli anziani ricambieranno la visita trascorrendo un pomeriggio a scuola per divertirsi insieme con una ‘vecchia’ lavagna a gessetti e una moderna lavagna touch screen. A dare una mano, durante gli incontri, ci pensano l’animatrice della Fondazione Casa Cardinale Maffi Gabriella Vergari e la Oss Carmela Licata. Tutto con la supervisione delle maestre Carmela Castiglia, Chiara Sarti e Monica Lunetti e del maestro Alberto Frigerio. Questi i nomi degli alunni della classe 4° di Mezzana: Noemi Allegranti, Tommaso Anzilotti, Marta Aveni Tramazza, Gemma Badiani, Carlo Bolelli, Viola Calcaprina, Brando Campenni, Jacopo Della Santa, Mia Ercoli, Mariarose Lugli, Giovanni Melis, Federico Mingoia, Sara Pazzagli, Agnese Pieve, Cecilia Puntoni, Mattia Simonelli, Elia Sposito, Elsa Strambini, Liam Vitiello.