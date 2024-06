"Non scriverò la tua storia" di Stefania D’Echabur a Marina di Pisa

Pisa, 27 giugno 2024 - Sabato 29 giugno, alle 21.30, a Marina di Pisa, nel Giardino della Scuola paritaria Maria Ausiliatrice, via Ciurini 19, appuntamento con il libro di Stefania D’Echabur Non scriverò la tua storia (Erasmo Libri - Edizioni Del Boccale). Dialogherà con l’autrice la dr.ssa Donatella Lascar. La presentazione del libro sarà accompagnata da intermezzi musicali a cura di Ambra Franceschi, al pianoforte, e Fiorenza Messicani al sax. L'Evento fa parte della Stagione di Spettacoli organizzata dall'Associazione Voices in the Wind di Marina di Pisa “Intitolata insieme con la Musica 2024” che propone una serie di iniziative culturali fino al 26 luglio. La presentazione dei libri ha come titolo “Suonar leggendo” in assonanza al “Recitar cantando” stile che nacque alla fine del '500 a seguito di uno studio di un gruppo di intellettuali fiorentini sull'importanza dei testi nei componimenti musicali. “Non scriverò la tua storia” si snoda in un dialogo tra passato e presente attraverso un flusso di coscienza sul registro del ricordo e l’introspezione. Una storia sincera scritta con autenticità, con la speranza che possa essere vettore per chi legge per trovare strumenti di coraggio a parlare di vite, troppo spesso taciute per la paura e che alimenta prigioni mentali e materiali. La narrazione, nonostante la drammaticità, regala spunti colorati e un tessuto moderno che passa attraverso il mezzo social di Facebook, utile in questo caso per tracciare da parte di una madre anziana l’amore per le figlie. Stefania D’Echabur, giornalista pubblicista, è nata e vive a Livorno. Fin da giovane coltiva interessi di tipo culturale e sociale. Collabora con il mensile “Livorno Non Stop” e si impegna in progetti legati alla valorizzazione della città. Dall’incontro con Francesca Talozzi nascono lavori e performance teatrali. Dopo la pubblicazione di alcuni racconti, questo è il suo primo romanzo. M.B.