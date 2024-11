Nasce il Tavolo per la Legalità. Avviso agli enti del terzo settore

Il Comune di Cascina ha lanciato un avviso pubblico per la costituzione del “Tavolo della Legalità”. Gli enti del terzo settore, o altri enti interessati, che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare al tavolo possono prendere visione dell’avviso pubblico, e del relativo modulo di domanda, cliccando sul seguente link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/tavolo. Il termine per presentare la manifestazione di interesse è fissato per il giorno 10 novembre 2024. Lo Statuto del Comune di Cascina prevede fra l’altro che il Comune operi per promuovere ed attuare l’impegno sui temi della solidarietà internazionale, della pace e della legalità e dei valori costituzionali nati dalla resistenza antifascista, favorendo rapporti e scambi culturali, scientifici ed economici, comprese forme di gemellaggio con le comunità nazionali e di altri paesi nell’ottica dell’integrazione europea.

“Abbiamo promosso l’avviso pubblico per la costituzione del Tavolo della Legalità – sottolinea Francesca Mori, assessora alla legalità e coordinatore provinciale di Avviso Pubblico – perché come amministrazione riteniamo ragionevole e funzionale alla cura degli interessi pubblici coinvolgere il mondo dell’associazionismo perché diano il loro contributo di conoscenza e di proposta. La partecipazione di soggetti diversi appare dunque utile per una migliore contestualizzazione del tema e delle priorità, tenendo conto delle appartenenze e competenze di ciascun soggetto che vi parteciperà”.

Il Tavolo della Legalità intende proporre forme di coordinamento e di condivisione con i soggetti istituzionali del territorio e del mondo economico, sociale e associativo, e individuare i fattori di rischio su cui intervenire congiuntamente con azioni di prevenzione e contrasto. Inoltre si propone come supporto alle scuole di ogni ordine e grado nelle azioni di diffusione della cultura della legalità, coinvolgendo tutte le componenti scolastiche. La domanda, scaricabile dal link soprastante, dovrà essere inviata solo via pec all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le ore 23.59 del prossimo 10 novembre, indicando in oggetto “Manifestazione di interesse per la partecipazione al Tavolo della Legalità”. Per eventuali chiarimenti scrivere a [email protected].