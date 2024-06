Musicastrada Festival si accende. Ricco cartellone per l’edizione 25

di Michele Bufalino

PISA

Più di un concerto, più di un festival e più di un’esperienza. Dal 12 luglio al 4 agosto andrà in scena, nei borghi della provincia di Pisa il Musicastrada Festival, considerato "Boutique Festival", ovvero un evento che fa della location il suo punto di forza. Con palchi e piazze piccole e intime, artisti "meno conosciuti" i Boutique Festival offrono un’esperienza unica senza avere folle oceaniche di pubblico o musicisti di richiamo con una ricerca e un abbinamento artisti/luogo non certo scontata. L’edizione numero 25 beneficerà del sostegno della Regione Toscana, del Ministero della Cultura, Fondazione Pisa, Sounds of Europe ed Europa Creativa, e Il patrocinio di tutti i comuni coinvolti. Una delle novità di quest’anno, la collaborazione Cna Pisa che coinvolgerà i birrifici artigianali delle zone in occasioen dei concerti. A tal proposito Simone Romoli di Cna Pisa dichiara: "Cna ha sottoscritto un protocollo di intesa perché il Musicastrada Festival non è solo una rassegna concertistica fine a se stessa, ma un festival che valorizza luoghi, territori e i sapori. L’idea va nella direzione di sviluppare sinergie tra i produttore locali, quindi birrifici e aziende vitivinicole, insieme alla concertistica, in modo e maniera di integrare all’interno dei concerti i prodotti che in chiave turistica rappresentano un modo di approfondire il nostro territorio". Gli fa eco Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest: "Il festival rappresenta non solo un evento musicale di spicco, ma anche una prezionsa occasione per promuovere il territorio - precisa -. La sinergia tra musica, cibo e vino arricchisce l’esperienza di visitatori e valorizza le nostre tradizioni". Il programma sarà ricchissimo. Il 12 luglio Lucio Corsi all’Orto di San Matteo a Castelfranco, il primo artista a esibirsi. Il giorno successivo toccherà a Mecna, nella medesima location. Si passa al 18 luglio quando Bugo, insieme a Gaia Morelli, si esibiranno al Circolo Primo Maggio di Buti. Il 19 invece Giovanni Truppi a Palazzo Pretorio di Vicopisano. Il 20 luglio invece Sandro Joyeux e Z/F a Piazza Villanova del Camì di Calcinaia,Antonella Ruggiero il 21 in Piazza dei Caduti della Libertà di Cascina. Spazio poi a Raquel Kupershoek che si esibirà alla Certosa di Calci, quindi Volosi al Santuario della Madonna di Ripaia a Treggiaia il 25 luglio e il ‘colpo’ Daniele Silvestri che a San Miniato, riempirà Piazza Duomo il 26 luglio, mentre il 31 sarà la volta di Bobo Rondelli a Castelnuovo Val di Cecina.