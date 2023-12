Morto in casa, il cadavere ritrovato dopo tre settimane

Pisa, 12 dicembre 2023 – Dramma a Pisa dove oggi, 12 dicembre, la polizia ha scoperto in un’abitazione il cadavere di un uomo di 83 anni. Secondo quanto appreso l’anziano sarebbe deceduto tre settimane fa.

A rendere nota la scoperta è stata la questura precisando che la sorella della vittima, residente in provincia di Firenze, ha dato l'allarme perché non riusciva da tempo a mettersi in contatto con il fratello. Secondo le prime ipotesi l’uomo sarebbe morto per cause naturali.

Quando gli agenti sono giunti alla casa, hanno notato la casella della posta piena e una luce artificiale filtrare dalle persiana. Con l'ausilio dei vigili del fuoco hanno infranto una finestra trovando l'anziano riverso a terra nel corridoio. L'esame della polizia scientifica ha appurato che l'uomo era deceduto per cause naturali. La salma è stata riconsegnata ai familiari.