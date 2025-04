Minori e boom di delitti. Raddoppiati gli arresti. Liti e reati sessuali sono in forte crescita

di Antonia Casini

"Hai mai detto qualcosa di offensivo per farti accettare dal gruppo?". È una delle domande poste al giovane pubblico del cinema Odeon che ha assistito all’evento "Bullismo e Cyberbullismo", organizzato dal comando provinciale carabinieri di Pisa nell’ambito del progetto nazionale "per la diffusione della cultura della legalità" tra i minori. Duecentocinquanta gli studenti che ieri hanno partecipato dalle scuole Dini, Russoli, Matteotti, Da Vinci Fascetti, dalla Gamerra e dal Santa Caterina. Sono stati accompagnati da alcuni docenti e dal provveditore agli studi della provincia di Pisa prof. Andrea Simonetti. I ragazzi hanno potuto rispondere in diretta ai test grazie al qrcode. "Ti sei mai sentito in difficoltà per non aver aiutato chi era in difficoltà? Ti è mai capitato di giustificare un atto di bullismo?". Perché anche sul nostro territorio, i reati dove protagonisti e vittime sono i minori sono in aumento: sono raddoppiati i fermati-arrestati (55 nel 2024); i reati sessuali hanno registrato un più 225%, +45,5 quelli legati alla litigiosità, solo per fornire alcuni dati.

A raccontare ai giovanissimi il fenomeno, il comandante provinciale dei carabinieri di Pisa, colonnello Mauro Izzo (nella foto in basso, foto Del Punta per Valtriani) che ha parlato di bullismo, cyberbullismo e dei pericoli legati a un utilizzo non consapevole dei social. Alcuni esempi: "Diffondere un video imbarazzante di un amico può farlo isolare o escludere, attenzione sempre a ciò che fate. Immaginate che sia vostro fratello più piccolo o che siate voi stessi vittime di un comportamento violento. Con lui, il comandante del reparto operativo di Pisa, tenente colonnello Filippo Viola; la presidente dell’associazione onlus "Riaccendi il sorriso", Rosaria Sommariva, il comandante del Nucleo di Psicologia del Comando Legione Carabinieri “Toscana”, cap. Fabiola Arpino. Il grazie dell’Arma è andato anche agli assessori Giovanna Bonanno e Riccardo Buscemi. L’incontro è stato moderato dal giornalista Francesco Ippolito. "Segnalate, chiedete aiuto, non abbiate mai paura", ha fatto appello il colonnello Izzo. "Potete comporre anche il 112 restando anonimi".