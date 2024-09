Manutenzioni dei marciapiedi. Scatta il cantiere. Nuova viabilità

Partiranno lunedì e duraranno per i prossimi tre mesi i lavori di manutenzione straordinaria sui marciapiedi di via Gagarin, nella frazione del Romito. All’inizio della prossima settimana cominceranno infatti, con la consegna e l’allestimento del cantiere, quelle che l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pontedera, Mattia Belli definisce "operazioni molto importanti per il Romito. I lavori - spiega- mirano a riqualificare l’asse centrale della frazione, dove hanno sede peraltro alcune attività commerciali". Belli poi aggiunge: "Andremo avanti per step con una prima fase, divisa in due lotti, che prevede un investimento di oltre 250mila euro e una seconda fase con un terzo lotto da circa 80mila euro".

Nello specifico, il progetto messo a punto prevede tecnicamente un rifacimento completo della pavimentazione: i marciapiedi avranno nuovi sottofondi e cordonati, zanelle e griglie. Per agevolare la realizzazione delle opere durante tutta la durata del cantiere (secondo le previsioni dei tecnici i lavori si protrarranno per circa tre mesi) sarà necessaria l’istituzione di modifiche temporanee alla viabilità. In particolare, si segnala che in via Gagarin ci sarà un restringimento temporaneo della carreggiata e sarà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri o impianto semaforico, nel tratto compreso tra via Dini e via Cadorna.

Inoltre, sarà istituito il divieto di sosta nei cinque posti auto disposti nel lato sud del parcheggio pubblico. "Si tratta di un’opera attesa e richiesta dai residenti - dice Giovanna Caridi, già presidente della locale Consulta -. Infatti, i lavori consentiranno di rendere la frazione più vivibile e più sicura a livello di mobilità".