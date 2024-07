"Mancano sangue e plasma". Apertura straordinaria del centro

Oggi il Centro trasfusionale dell’Ospedale di Cisanello apre eccezionalmente per consentire al maggior numero possibile di persone di venire a donare il sangue e gli altri emocomponenti per i pazienti ricoverati. Un’iniziativa per sopperire alla mancanza di sacche ematiche, necessarie in questo momento di ferie e afflussi. "Questa apertura straordinaria - spiega il direttore dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, dottor Alessandro Mazzoni - ci serve per fronteggiare le scarse risorse di sangue, plasma e piastrine. Questo è infatti il periodo peggiore per quanto riguarda la necessità di emocomponenti e serve un afflusso massimo di persone ai centri trasfusionali per riuscire a sostenere tutte le numerose attività cliniche". Il dottor Mazzoni sottolinea che la situazione dell’ultimo mese non è stata particolarmente positiva, essendosi verificata una flessione negativa nella prima metà di luglio del 10-15% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "Speriamo che le donazioni che arriveranno oggi - si augura il direttore del centro trasfusionale di Aoup - ci riportino a un livello decente di emocomponenti". La mancanza più importante, per la quale si registra una carenza a livello regionale, è quella del sangue di tipo 0, che può essere donato a tutte le persone indipendentemente dal loro gruppo sanguigno. "Nonostante le difficoltà - ammette il dottor Mazzoni - sono orgoglioso di dire che siamo risuciti a garantire emocomponenti per ogni intervento di sala operatoria, pronto soccorso e ambulatori, non facendo mancare niente ai colleghi. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza i donatori di sangue ai quali ribadisco - conclude - il mio sincero ringraziamento: senza di loro non riusciremmo a sostenere non soltanto l’ospedale ma l’intero servizio sanitario nazionale".

L’apertura straordinaria del centro è stata concordata dall’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti insieme alla Direzione aziendale e alle associazioni dei donatori, confidando in un’ampia adesione e ringraziando fin da ora tutti coloro che programmeranno la donazione prima di partire per le ferie. Si ricordano gli orari di apertura (presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. È possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742.

M.F.