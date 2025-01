L’ultimo Zazou, ecco lo spettacolo teatrale in occasione della Giornata della Memoria

Pisa, 9 gennaio 2025 - In occasione della Giornata della Memoria, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, in collaborazione con il TeatroInBìLiKo di Cascina e il Museo Nazionale della Certosa, organizza per domenica 26 gennaio 2025 lo spettacolo itinerante "L’ultimo Zazou". Le rappresentazioni si terranno alle ore 10.30 e 15.30 presso la Certosa di Calci.

Lo spettacolo, tratto dall’autobiografia di Pierre Seel, affronta la tragica storia dei “triangoli rosa”, gli omosessuali deportati durante il regime nazista. Queste vittime innocenti, condannate due volte dalla società e dalla persecuzione, rimangono ancora oggi non adeguatamente onorate. "L’ultimo Zazou" propone una riflessione profonda su questa pagina buia della storia, portando alla luce le voci di chi è stato dimenticato.

L’evento si snoderà in tre diverse location all’interno della Certosa e non è adatto a bambini né a persone con difficoltà di deambulazione. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected].

Un cast di talento per un messaggio universale. "L’ultimo Zazou" vede in scena un cast guidato da Simone Cassandra, Andrea Giovarruscio e Riccardo Massagli, accompagnati da Mohared Barone, Valeria Fenudi, Chiara Funari, Martina Gori, Alice Lenzi, Elisa Mennichelli, Daniela Paolicchi e Genny Steccone. La drammaturgia e il montaggio sono a cura di Stefano Gazzarrini.

Altre iniziative del Museo di Storia Naturale. Oltre a "L’ultimo Zazou", il Museo di Storia Naturale propone altre iniziative nel mese di gennaio.

“Incontri ravvicinati con le specie aliene”: Domenica 19 gennaio 2025, in occasione della mostra temporanea “Inconsapevoli Invasori. Le specie aliene e le minacce alla biodiversità”, il Museo ospiterà un incontro con Emanuele Biggi, Mattia Nocciola e Francesco Tomasinelli, naturalisti, fotografi e co-curatori della mostra. Sarà un’occasione unica per approfondire il tema delle specie aliene e il loro impatto sulla biodiversità.

Apertura dei Presepi storici meccanici: Fino al 26 gennaio 2025, i visitatori possono ammirare i Presepi storici meccanici Meucci, una tradizione consolidata che richiama ogni anno numerosi curiosi e appassionati. I presepi sono visitabili negli orari di apertura del Museo con un biglietto aggiuntivo di 1 euro.