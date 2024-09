L’E-Team dell’Università di Pisa si qualifica a Varano de’ Melegari

Con l’appuntamento a Varano de’ Melegari all’autodromo Riccardo Paletti, si è conclusa la stagione 2023/2024 della Formula Student. Dopo i grandi risultati avuti in Germania, dove l’E-team Squadra Corse è stato l’unico team italiano a qualificarsi con una ventesima posizione nella prova endurance, l’equipaggio dell’Università di Pisa ha replicato le buone prestazioni in casa, finendo quest’anno in bellezza. Per quanto riguarda le prove statiche, il design (la divisione della macchina in vari settori e la spiegazione di tutte le scelte progettuali, mostrando le singole parti, ndr) ha regalato qualche soddisfazione in più rispetto alle competizioni precedenti: un miglioramento che si è potuto notare considerando i numerosi commenti positivi dei giudici.

Il business plan (lo studio della fattibilità economica, finanziaria e marketing, di un modello di business parallelo alla vettura ma sempre inerente, ndr) ha raggiunto una dodicesima posizione su 36 squadre: tanti i giudizi positivi ed i consigli per migliorarsi di fronte a un progetto all’avanguardia e davvero apprezzato. Il cost report (l’elaborazione di un modello di costo che vada ad attribuire un valore monetario ai componenti della monoposto, ndr) invece non scala il podio, ma ancora una volta si conferma tra i migliori team grazie al cost understanding e al cost explanation.

Una prestazione, quella dei ragazzi, che ha reso onore alla squadra. La macchina poi, l’elettrica ET-16, ha superato in tempi brevissimi le ispezioni meccaniche, elettriche e della batteria, che hanno permesso l’accesso alle prove dinamiche. Con l’ultima competizione la squadra ha completato lo skid-pad (area utilizzata per vari test di manovrabilità di un mezzo, ndr), l’acceleration (l’accelerazione, ndr) e l’autocross (una piccola gara di spinta dalla durata di due giri in cui si valutano le doti della vettura), raggiungendo ancora una volta la tanto ambita prova endurance che, dopo il buon risultato in Germania, in Italia ha tenuto i ragazzi col fiato sospeso fino a 6 giri dalla fine. Al termine di questa stagione, il lavoro è stato decisamente ripagato da emozioni e soddisfazione: non ci resta che attendere alla porta le novità della squadra pisana.

Giulia De Ieso