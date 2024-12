Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 5 dicembre 2024 - Un'altra settimana accompagnata dalla musica scelta da Luca Demar, tra successi nuovi e riconferme.

1. Tananai – “Booster” Si torna adolescenti con questa ultima uscita di Tananai. “Booster” di Tananai racconta una storia d’amore piena di emozioni intense, tipiche dell’adolescenza, quando tutto sembra più grande e travolgente. Quando siamo adolescenti è sempre più facile dire: “Ti amo”.

2. Marco Mengoni – “ManDarE TuTto All'aRIA” Un vero e proprio regalo di Natale in anticipo, per tutti i fans di Marco Mengoni. Mandare tutto all’aria è proprio il titolo della nuova canzone di Marco Mengoni, che il pubblico ha già potuto ascoltare in parte in anteprima. Il brano è stato infatti la colonna sonora di una prova di improvvisazione di ballo durante una puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi.

3. Ricchi e Poveri - “Il Natale degli angeli” Natale è già arrivato!!! I Ricchi e Poveri ci fanno assaporare il gusto dei biscotti di mela e cannella. Ci fanno aprire i regali con il loro ritmo e la loro energia. Ci riscaldano il cuore sedendosi con noi davanti ad una tavola vestita a festa. Che dire di più? Buon Natale!!

4. Fiorella Mannoia Feat. Federica A. & Francesca M. – “La Storia Non Si Deve Ripetere” Tre grandi donne quali Fiorella Mannoia e Federica Abbate con Francesca Michielin ci ricordano che si vive come nani su spalle di giganti. La storia non si deve ripetere è il loro motto che fa riflettere e pensare e soprattutto hanno ragione da vendere! La storia non si deve ripetere e la storia si deve leggere e studiare sui banchi di scuola.

5. Gazzelle – “Come il pane” Gazzelle dichiara di averla scritto di getto. Lui stesso dichiara: "Dicono che il dolore alla fine serva sempre. Io non lo so se serve, ma so che ogni tanto guardo il cielo e mi sento così, come questa canzone al minuto ‘2.40’ (Ma poi di nuovo non capire E tu diresti che è tutto okay E io farei ancora finta di stare bene comunque).