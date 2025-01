Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 30 gennaio 2025- Si conclude il primo mese del 2025 con grandi nomi della musica internazionale e novità già ai vertici degli ascolti.

1. Skunk Anansie – “An Artist Is An Artist” Un brano new-wave compatto e provocatorio, figlio delle sonorità ruvide del passato. “An aritist is an artist”, è la nuova hiti degli Skunk Anansie. Questo brano è il primo dopo tre anni dalla loro ultima produzione discografica.

2. Teddy Swims – “Guilty” Guilty” è una canzone tratta dall’album “I’ve tried everything but therapy (Part 2)” del cantautore statunitense Teddy Swims. Una ballata dal sapore melodico ideale per alzarsi ogni mattina con un sorriso.

3. Alessia Cara – “Slow Motion” Alessia Cara, superstar pluripremiata e vincitrice di un GRAMMY® Award, lancia il nuovo singolo “Slow Motion”. Il singolo è il terzo estratto che anticipa il nuovo album “Love & Hyperbole”, in uscita il giorno di San Valentino, venerdì 14 febbraio 2025.

4. Kylie Minogue,YouNotUs – “Someone For Me” Nella canzone "Someone For Me" di Kylie Minogue, l'artista esprime il suo bisogno di trovare qualcuno che la realizzi e la ecciti. Descrive come le piace vedere un'altra persona con cui si sente vicina, condividendo momenti intimi e felici. Nonostante si senta felice per questa persona, desidera anche trovare qualcuno che diventi qualcosa di speciale per lei.

5. Planet funk – “Nights in white satin” Una certezza c’è: con I Planet funk si balla nel 2025. Una cover dalle sonorità contemporanee, questo brano è una rilettura in puro stile Planet Funk del famoso classico dei Moody Blues del 1967. Un pezzo che segna il ritorno della band nel panorama musicale internazionale, accompagnato dalla voce di Dan Black.