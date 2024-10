Le più ascoltate a Radio Incontro Pisa

Pisa 30 ottobre 2024- Anche questa settimana scopriamo le più programmate sull'emittente pisana, grazie alla selezione di Luca Demar.

1. Coma Cose – “Posti vuoti” Il nuovo brano per questo autunno, unisce la scrittura ricerca dei Coma Cose e il ritmo incessante di una discoteca anni ’90. E’ tutta da cantare e ballare questa hit. 2. U2 – “Happiness” È uno dei pezzi inclusi in ‘How to Re-Assemble an Atomic Bomb’, la raccolta di outtake (brani inizialmente eliminati) che sarà inclusa nella ristampa di ‘How to Dismantle an Atomic Bomb’ che uscirà a novembre. Siamo pronti ad assaporare una birra in un pub irlandese in questo autunno in compagnia di Bono Vox e gli altri ragazzi della band più graffiante del mondo. 3. Lady Gaga – “Desease” In attesa dell’uscita del suo album nel 2025, abbiamo un assaggio di ciò che musicalmente la performer Lady Gaga ci riserverà. In questo brano, è la stessa Lady Gaga che ci vuole curare le ferite dell’anima ed impersona un medico che ci prescrive una cura energica ed efficace: la musica di Miss Germanotta. 4. Sophie Ellis Bextor – “Freedom for the Night” E’ il nuovo singolo di Sophie Ellis-Bextor, arrivato in tutte le radio, venerdì 25 ottobre. Il brano segna il ritorno dell’artista anche nella discografia che conta. Sophie è rientrata dalla porta principale firmando un contratto con Decca Records, una delle label affiliate a Universal Music Group.Le sonorità anni 2000 a cui ci aveva abituato ci sono tutte e manca solo una pista da ballo per poterci scatenare. 5. Fred De Palma feat. Rose Villain – “Mmh” Una calda bachata da ballare in questi mesi prima della valanga musicale natalizia. La canzone parla di una relazione che tiene i due protagonisti impossibilitati a resistere l’uno all’altra, anche se sono consapevoli della natura distruttiva di questa storia. Dall’amicizia dei due cantanti è nata questa hit.