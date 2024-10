Le Harley e Marley. Sorpresa in Pediatria

Harley e Marley insieme per la pediatria di Pisa. Un gruppo di harleysti capitanati da Dario Sbrana si sono calati nelle vesti di supereroi a cavallo delle loro bicilindriche presentandosi nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Pisa per portare un sorriso e dei regali ai piccoli degenti. Con loro presente un altro supereroe, Marley super cane, accompagnato dai suoi padroni Marco e Carlotta.

È stata l’occasione per regalare attimi di stupore, coccole e gioia tra i piccoli degenti, anche grazie alla presenza proprio di Marley, il cane più famoso dei social, che ha calcato anche il palco dell’ultimo Festival di Sanremo.

Tra l’altro è il primo cane in assoluto ad entrare nel reparto della Pediatria dell’Aoup. Equipaggiato con la sua divisa da "bagnino quattro zampe" della Scuola Italia Cani Salvataggio Firenze-Forte dei Marmi, Marley ha donato ad ogni paziente il libro che parla della sua storia, il libro "La vita a colori di un cane cieco". A tutto questo va aggiunta la magia del clown Zero che trasformava palloncini in animali per una giornata davvero speciale. "Si ringrazia per la riuscita di questa iniziativa Tiziana Arnone, presidente dell’associazione App, Amici della Pediatria di Pisa" dice Dario Sbrana, che ha coordinato la giornata con tutti gli amici harleysti Giuseppe Nocchi, Ilario Ili, Sandro Torcigliani, Alessandro Turini, Giorgio Michelett e Marcus Micheletti del gruppo Touring club Harley.

E poi i ringraziamenti a Marley super cane e ai suoi padroni Marco e Carlotta, alla Sics Firenze-Forte dei Marmi, a clown Zero e a tutto il personale sanitario.

l.b.