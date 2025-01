Lavori al parcheggio: "Fra ritardi e disagi"

Il parcheggio di Via del Fienilaccio è sotto le lante di Uniti per Calci che parla di ritardi, silenzi e disagi. "Solo grazie alla nostra interrogazione, l’assessore ai lavori pubblici, Valentina Marras, ha fornito spiegazioni sui gravi ritardi nei lavori al parcheggio. Tuttavia le sue giustificazioni ci hanno lasciato a dir poco sconcertati", attacca una nota. Ma che succede?

"Le piogge, le ferie estive e la particolare “delicatezza” del luogo in cui si trova il cantiere sono le motivazioni addotte dall’assessore per il protrarsi dei lavori. Il tutto condito “dalla volontà di ridurre l’impatto sulla popolazione e anche sulle attività commerciali. Motivazioni veramente difficili da accettare".

Dall’interrogazione è anche emerso, per stessa ammissione dell’assessore, "che è stato necessario rivedere il metodo di lavoro per minimizzare la durata delle operazioni di getto del calcestruzzo, ricorrendo a mezzi specifici".

Ne sono derivate modifiche alla viabilità, la necessità di noleggiare i mezzi e di procedere alla riprogrammazione complessiva delle modalità di intervento, oltre a dover effettuare una prova di carico sul ponte di accesso a Via Nuova – spiega una nota –. In sostanza sono state interamente riviste le modalità operative. Il risultato? I lavori, iniziati a metà luglio e previsti per metà novembre, finiranno – si spera – a febbraio, con ben tre mesi di ritardo. Altro che “volontà di ridurre l’impatto” sulla popolazione e sulle attività commerciali come sostiene l’assessore Marras. Questa è una gestione disastrosa che poteva essere evitata con una buona programmazione".