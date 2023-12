L’Amore di Pippo Del Bono

Pippo Delbono torna alla Città del teatro di Cascina martedì 19 dicembre, alle 21, in esclusiva toscana. Uno degli artisti italiani di maggior intensità poetica, amato, riconosciuto e seguito da anni anche all’estero, con il suo spettacolo Amore parte da una geografia, quella del Portogallo, per indagare, in una sequenza di quadri, tutte le scomposizioni possibili dell’amore, le sue sfumature l’amore cercato, vissuto, perduto, desiderato, negato, persino la mancanza d’amore che è essa stessa amore. Un omaggio alla poesia, nella appassionante composizione scenica che vede Delbono narratore-protagonista, gli attori danzare come figure mute in uno spazio luminescente, avvolti dalla musica del fado e dal canto dal vivo che evocano antichi repertori, in una atmosfera che diventa struggente ed insieme travolgente. "Questo spettacolo presenta una duplice visione dell’amore" racconta Pippo Delbono "Da una parte – e sono i testi a prendere voce – ci mettiamo, tutti, alla ricerca di quell’amore, cercando di sfuggire alla paura che ci assale. In questo viaggio si cerca di evitarlo, questo amore, anche se ne riconosciamo costantemente l’urgenza; io lo ricerco, ma anche lo voglio, ed è proprio questo che fa paura. Ma il cammino – fatto di musiche, voci, immagini – riesce poi, forse, a portarci verso una riconciliazione, un momento di pace in cui quell’amore possa manifestarsi al di là di ogni singola paura".

La parola poetica, restituita dal registro caldo dell’artista attraverso il suo consueto, ipnotico, salmodiare al microfono, è di autori di lingua portoghese – Carlos Drummond de Andrade, Eugénio De Andrade, Daniel Damásio Ascensão Filipe, Sophia de Mello Breyner Andresen, Florbela Espanca – di Jacques Prévert e Rainer Maria Rilke.

Il progetto artistico è nato dall’amicizia fra Pippo Delbono e il produttore teatrale italiano Renzo Barsotti, da anni attivo in Portogallo, dal desiderio di realizzare insieme uno spettacolo su questo paese. Amore è una grande coproduzione internazionale, che coinvolge personalità artistiche di diverse discipline, come il celebre chitarrista e compositore Pedro Jóia, due volte Premio Carlos Paredes 2021, il cantante Miguel Ramos, uno dei più riconosciuti della nuova generazione del fado, l’angolana Aline Frazão, scrittrice, musicista e autrice nel 2020 della colonna sonora del film Aria Condizionata del regista Fradique (fra i più talentuosi del cinema contemporaneo africano), l’artista visiva portoghese Joana Villaverde e lo studioso Tiago Bartolomeu Costa.