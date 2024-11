La tutela dell’ambiente. L’impegno della Chiesa

Le drammatiche inondazioni in Spagna, e prima, ma per fortuna senza conseguenze così gravi, in Emilia Romagna e Toscana, sono un segnale inequivocabile dell’impatto del cambiamento climatico. La natura, resa sempre più imprevedibile e violenta dal riscaldamento globale, sta riscrivendo la mappa dei nostri territori e sconvolgendo la quotidianità delle nostre comunità e diventa sempre più evidente l’urgenza di azioni concrete. Al clima che cambia è dedicato l’incontro promosso dalla Fondazione Opera Giuseppe Toniolo, intitolato "Agire ora per il Creato. Riflessioni e azioni concrete alla luce della Laudate Deum", in programma l’8 novembre alle 16 all’Auditorium Toniolo in Piazza Arcivescovado, per discutere collettivamente sulla necessità di un cambiamento radicale nel nostro rapporto con la natura, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

E la tutela dell’ambiente è anche uno dei pilastri della missione contemporanea della Chiesa, lo testimoniano l’enciclica Laudato sì del 2015 e l’esortazione apostolica Laudate Deum del 2023, quest’ultima focalizzata in particolare sul cambiamento climatico. L’enciclica papale del 2015 ha avuto un impatto trasversale a livello internazionale, invitando l’intera umanità a una riflessione profonda sulle proprie azioni nei confronti del pianeta, riconoscendo la Terra come casa comune e sottolineando il legame profondo tra l’uomo e il creato. "L’incontro - spiega Andrea Maestrelli, presidente della Fondazione Toniolo - rappresenta un’occasione per tutti, credenti e non, di confrontarsi sull’impatto delle nostre azioni sull’ambiente e sulle responsabilità che dobbiamo assumerci per garantire un futuro sostenibile. Il messaggio è chiaro: non c’è più tempo, è il momento di agire". Tra i relatori oltre allo stesso Maestrelli, Fabio Caporali dell’Università della Tuscia, Bruno Bignami dell’Ufficio nazionale Cei, che parlerà degli effetti della crisi ambientale sulla società e sulle migrazioni, Roberto Sirtori di Legambiente Pisa e Simone Morandini, docente di Teologia della creazione. Il convegno sarà trasmesso in diretta su Radio Incontro (FM 107.7), sui canali social dell’emittente diocesana e su https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.incontro.it&e=8dd9b80c&h=814c3afc&f=y&p=y . Per chi desidera partecipare in presenza, è consigliata la prenotazione a [email protected].

Gab. Mas.