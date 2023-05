"La trasparenza è il nostro metodo"

@"Manutenzioni ordinarie e straordinarie, cura del verde pubblico, riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico e delle infrastrutture sportive comunali (compresa la conclusione dell’iter per rendere realizzabile al Pisa il nuovo stadio e il centro sportivo) e la navigabilità dell’Arno". Sono questi, secondo Raffaele Latrofa, capolista per FdI, i principali capitoli dei suoi 5 navigabilità del fiume. "Agli elettori chiedo fiducia per ciò che abbiamo fatto ma anche per guardare a un futuro che oggi è davvero a portata di mano. A cominciare dalla realizzazione di oltre 150 milioni di euro di opere pubbliche già finanziate con il Pnrr e altri fondi tra le quali il parco della Cittadella, la nuova piscina comunale, la pista ciclabile per San Rossore, la palestra polifunzionale al Cep e l’intera riqualificazione di Gagno, dei piazzali lungo via Rindi e via Piave e Pisanova con un ulteriore grande parco. Poi la sfida di rendere Pisa una smart city a partire dal progetto per togliere il traffico e il parcheggio selvaggio da Porta a Lucca nei giorni delle partite". Inoltre Latrofa sottolinea "il metodo di lavoro che ci ha permesso di portare a casa risultati unanimemente riconosciuti: siamo intervenuti con un criteriocommissionando uno studio che oggi consente al Comune di essere più efficace e tempestivo nel risolvere le criticità che mano a mano si presenteranno". Il candidato si riferisce alla "radiografia" di centinaia di chilometri quadrati di strade cittadine per sapere in tempo reale dove è più urgente intervenire: "Ora possiamo programmare i lavori con trasparenza. E’ un metodo che ha caratterizzato il nostro operato e che ci permetterà di lavorare meglio in futuro". Infine, il verde: "Parco Europa, Parco Stampace, appena riaperto, che ha trasformato in un ‘giardino’ un’area per anni prigioniera di degrado e microcriminalità e migliaia di nuovi alberi e arbusti piantumati su tutto il territorio che hanno aumentato considerevolmente il patrimonio arboreo rispetto a quando ci siamo insediati. Ma la nostra visione amica dell’ambiente la misureremo anche con la comunità energetica rinnovabile comunale, una comunità locale di utenti che collaborano per produrre, consumare e gestire l’energia con possibilità di risparmio sulle bollette per le categorie più deboli".