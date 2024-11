La più grande mostra-mercato d'Europa arriva a Pisa

Pisa, 6 novembre 2024 - “Regioni d'Europa”, la più grande mostra-mercato d’Europa sbarca nel cuore di Pisa in Piazza Vittorio Emanuele II. Sarà una tre giorni internazionale dedicata al miglior cibo europeo e all'artigianato più ricercato quella in scena da venerdì 8 a domenica 10 novembre, a partire dalle 9 fino alla mezzanotte. Un'iniziativa organizzata da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Fiva Confcommercio e Confcommercio Provincia di Pisa, all'insegna dell'esplorazione culinaria e della scoperta artigianale. Saranno oltre 70 gli espostitori, dall'abbigliamento all'arredamento, dal buon cibo della cucina europea, alle birre artigianali e vini locali, fino ai particolati tè e infusi pregiati, ceramiche gioielli, tessuti e sculture. “Per la seconda volta Regioni d'Europa arriva nel centro storico di Pisa - le parole del presidente Fiva Confcommercio nazionale Giacomo Errico – Una tappa importantissima dove daremo la possibilità a pisani, turisti e visitatori di trascorrere indimenticabili momenti all'aria aperta e poter assaggiare prodotti che non si incontrano tutte le settimane. In Piazza Vittorio Emanuele avremo presente la nostra migliore esposizione”. “Dopo il successo delle tre edizioni svolte Tirrenia Regioni d'Europa sceglie di nuovo il nostro territorio, stavolta nel cuore di Pisa, in una zona simbolica e altamente frequentata della città” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Un motivo di grande soddisfazione e orgoglio, che conferma la qualità dell'accoglienza del nostro territorio e la rilevanza del tessuto associativo che rappresentiamo. L'obiettivo era quello di rendere questo mercato un appuntamento annuale e possiamo dire di esserci riusciti". “Torniamo a portare sul territorio un evento di grande spessore e per questo non possiamo che esprimere grande soddisfazione – aggiunge Franco Palermo, presidente Fiva Confcommercio Pisa -. Regioni d'Europa è un format che funziona in tutta Italia, conosciuto per la qualità dei banchi e per il servizio offerto ad avventori e clienti. Ci sono tutte le premesse per vivere un fine settimana all'insegna del gusto e dello shopping”.