La Nazione domani regala ‘Vanity Fair’

Ancora un regalo speciale con La Nazione. Torna domani l’appuntamento con Vanity Fair che i lettori riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo di 1,80 euro. Nel nuovo numero protagonista Eleonora Giorgi: "Mi raccomando fatemi solare", dice sul set allestito in un hotel di Roma, quartiere Parioli, a due passi dalla sua abitazione. Attrice, regista, conduttrice, musicista: la sua carriera ha attraversato la storia d’Italia dagli anni ’70 a oggi. è di nuovo sotto i riflettori per aver parlato del tumore al pancreas che sta curando. "Parlarne per me è stato liberatorio. Non “vanità”, ma un modo per mettere a fuoco il valore del tempo che resta. Un mese, un anno, una vita: non importa quanto ne hai, ma come lo spendi, cosa scegli di cambiare, chi impari ad amare".