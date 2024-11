La Lega sceglie il segretario. Giovanni Pasqualino favorito. Sabato il voto dei militanti

Sabato la Lega elegge a Pisa il nuovo segretario provinciale. Il segretario regionale, Luca Baroncini, ha convocato il congresso provinciale del partito, dopo l’addio alla guida dello stesso di Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale che ha già annunciato la sua disponibilità a ricandidarsi per il secondo mandato. Insieme al segretario sarà eletto il comitato direttivo, ovvero l’organismo che insieme al segretario sarà chiamato a guidare il Carroccio soprattutto al prossimo appuntamento elettorale delle regionali. L’appuntamento è riservato ai soli soci ordinari militanti del movimento: si vota dalle 10 poi si procederà allo spoglio e alla successiva proclamazione degli eletti. Previsto anche un momento di dibattito tra gli iscritti. Dopo la recente elezione dell’assessore al sociale, Giovanna Bonanno, fedelissima del deputato Edoardo Ziello, affiancata dal direttivo composto da Laura Barsotti, Maria Grazia Bellomini, Guido Bettini, Gianluca Gambini, Antonio Samperisi, Giorgio Tamberi, Katia Tognetti e Silvia Vannini, ora tocca al livello provinciale del partito.

Dal Carroccio non arrivano commenti ufficiali, ma i rumors politici indicano nel capogruppo in consiglio comunale a Pisa, Giovanni Pasqualino, il favorito per l’elezione finale. Commissario provinciale uscente, Pasqualino, ha ereditato anche il difficile compito di ricompattare il gruppo consiliare dopo le improvvise dimissioni di Ziello e Alessandro Gennai e con la consigliera Veronica Poli da mesi "separata in casa". Il profilo di Pasqualino piace molto all’europarlamentare Susanna Ceccardi e ai suoi fedelissimi sul territorio e la figura del capogruppo avrebbe il compito anche di bilanciare gli equilibri interni al partito tra i militanti vicini a Ziello e, appunto, quelli che invece stanno con l’ex sindaca di Cascina.

Gab. Mas.