La Lega cittadina ribadisce: "In prima fila al corteo i professionisti del disordine"

"Se ci sono state reazioni eccessivamente dure da parte di qualche agente, le condanneremo ma dovrà essere un’inchiesta rigorosa e indipendente ad accertarlo e non il processo dalla solita sinistra". Lo scrive in una nota il segretario cittadino della Lega, Marcello Lazzeri che interviene dopo i fatti di venerdì scorso quando il reparto mobile della polizia ha caricato circa un centinaio di studenti in corteo pro-Palestina. Una presa di posizione che arriva all’indomani delle dichiarazioni del primo cittadino leghista Michele Conti, e di quelle – disallineate rispetto al sindaco – dell’onorevole della Lega e capogruppo in consiglio comunale, Edoardo Ziello.

Affermazioni, quest’ultime che in questi giorni hanno fatto e fanno discutere. Tanto che sia al corteo degli ultras di sabato pomeriggio e poi nella notte davanti al Cnr, contro l’onorevole leghista sono comparsi anche alcuni striscioni. Ma anche nella domenica turbolenta pisana Ziello procede in "avanti a testa alta" come scrive in un post su Facebook: "Mortificare e puntare il dito contro la polizia, etichettandola come ‘manganellatrice’ o ‘macellaia’ di manifestanti non autorizzati che hanno cercato il contatto fisico con le forze dell’ordine con le bandiere di Cambiare Rotta, giovanile comunista, è il mondo al contrario della Sinistra. Un mondo senza divise in cui le città sono nella piena anarchia del collettivo". Lazzeri invece prova a gettare acqua sul fuoco: "Dobbiamo impegnarci – scrive – a lavorare per un clima di maggiore serenità, di rispetto reciproco e delle regole". A defilarsi dalle posizioni di Ziello invece era stato già il sindaco Michele Conti che in un’intervista uscita ieri a La Nazione, ha chiarito il suo ruolo: "Per me viene prima la città, poi i partiti. Sono il sindaco di tutti i pisani, anche di chi ha e vuol manifestare idee diverse dalle mie".

"Come Lega Pisa – continua invece la nota di Lazzeri -, troviamo inaccettabile la strumentalizzazione politica di questa vicenda messa in atto dalla sinistra per alimentare odio e divisioni. Certamente le immagini che abbiamo visto di ragazzi feriti ci hanno scosso ma il sacrosanto diritto a manifestare le proprie idee, sancito dalla Costituzione, non può in alcun modo sfociare in atti di aggressione contro le forze dell’ordine, cosa che è successa in questo corteo dove in prima fila c’erano i soliti professionisti del disordine. Noi condanniamo fermamente ogni forma di violenza, da qualsiasi parte provenga".

Enrico Mattia Del Punta