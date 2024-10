La gentilezza, un valore aggiunto: "È l’armonia della cittadinanza"

Conto alla rovescia per il Festival della Gentilezza in programma venerdì, iniziativa organizzata dal Comune di Pisa in collaborazione con la Provincia in occasione della Giornata del Dono per diffondere la pratica della cura e dell’inclusione con il coinvolgimento di istituzioni, scuole e associazioni. L’obiettivo è "riscoprire il valore della gentilezza e l’importanza di essere rispettosi e aver cura dell’altro - ha spiegato l’assessore con delega alla gentilezza Riccardo Buscemi - soprattutto nella società odierna".

L’apertura del Festival è prevista alle 9.30 nell’auditorium della Provincia di Pisa con i saluti delle istituzioni, alla presenza di una classe terza media dell’Istituto Comprensivo Toniolo. Alle 10.45 ci sarà un momento dedicato ai temi della gentilezza e dell’inclusione al Pisa Book Festival agli Arsenali Repubblicani, mentre alle 12 sarà inaugurata nei giardini antistanti il carcere Don Bosco la Panchina Viola, ritinteggiata dai detenuti, alla presenza di una classe dell’Istituto Comprensivo Galilei. Alle 13 il Festival farà tappa all’Istituto Matteotti per il pranzo preparato e servito dagli studenti nell’ambito del progetto di inclusione lavorativa e, in questa occasione, sarà anche firmato il Patto della gentilezza. Alle 15 appuntamento in Logge di Banchi per gli incontri con le associazioni del territorio che si occupano di solidarietà e aiuto ai più fragili, mentre alle 18 si terrà l’evento conclusivo della giornata all’Edicola della Legalità con l’inaugurazione del Presidio della Gentilezza.

"La gentilezza non è solo una somma di buone maniere - ha sottolineato l’assessore alle pari opportunità Gabriella Porcaro -, ma è un atteggiamento che mette al primo posto la cura di noi stessi e degli altri".

Presenti alla conferenza stampa per la presentazione del Festival anche l’assessore provinciale alla gentilezza Maria Antonietta Scognamiglio, Rossana Condello, dirigente dell’Istituto Comprensivo Galilei e Germana delle Canne, ambasciatrice alla gentilezza.

"Il Festival sarà un’occasione - ha aggiunto in una nota il presidente della Provincia Massimiliano Angori - per promuovere un concetto di gentilezza basato sul dialogo e l’ascolto reciproci e la condivisione di buone prassi di inclusività e ci auguriamo che sia il primo di una lunga serie".

S.T.