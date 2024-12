La famiglia Parducci presenta il nuovo libro del Commissario Pelletti a Pisa

Un progetto d’amore, quello della famiglia Parducci che ogni anno riesce a realizzare un nuovo libro, nel nome della piccola Marianeve, e qualcosa di grande per i bambini. Sabato 21 dicembre La Nazione, insieme a tanti sostenitori, regalerà ai suoi lettori di Pisa e provincia "Il Commissario Pelletti. Tre misteri da risolvere" (Pacini Editore). Torna un personaggio amato, con i baffi arancioni e il ciuffo ribelle, inventato dalla fantasia di nonna Lela (Daniela Marazzini) e dalla matita di Fabio Leonardi. Un volume che ha tanti significati e che sarà presentato in anteprima domani al Museo della Grafica a Palazzo Lanfranchi (direttore Alessandro Tosi, presidente Eleonora Del Rosso), agli studenti delle scuole primarie "Pisano" e "Zerboglio". Un evento realizzato in collaborazione con il Comune di Pisa, in particolare l’assessore Riccardo Buscemi, e a cui parteciperanno anche la consigliera provinciale Antonietta Scognamiglio e il Gruppo missioni in Africa (Gma) con la referente per Pisa Patrizia Landucci.

"Un’iniziativa importante, attraverso cui i genitori di Marianeve donano agli altri, mettendo al centro pace e amore", spiega Patrizia Alma Pacini. "Questa pubblicazione da anni porta avanti un messaggio fondamentale, perché grazie alle favole per bambini le famiglie si riuniscono. Un libro di storie di Natale mette insieme nonni, genitori, figli e nipoti, creando un momento di serenità da condividere. Inoltre, dona un messaggio di speranza guardando avanti, così come ha sempre fatto la famiglia di Marianeve". La piccola è scomparsa nel 2016 e da allora mamma Elisa e babbo Domenico in suo ricordo hanno realizzato la collana "A Marianeve", che continua a regalare tanti sorrisi. Gli otto libri scritti fino a ora da nonna Lela hanno infatti contribuito a costruire scuole in Etiopia.

Ed eccoli, i nostri compagni di viaggio. Belvedere, Banco Popolare di Lajatico, Farmacie comunali, Parco di San Rossore, Alfea, Automobil club Pisa, Pubblica assistenza di Pisa, Ati Invest, Guardie di città, Gt Auto, Elettra Mfg srl, Mc Promo, Devitalia, Pharmanutra, Carla Viegi, Pulina, Casaubimaior.it, Nesti Auto, Anita, Bagno Laura, Cral, Gruppo Acque, Collegio geometri Pisa, Sindacato italiano Balneari, Paim, Armando Varini, I Vecchi Sapori.