"La borsa delle foto" per il primo Tè con l’autore

Primo appuntamento con la rassegna letteraria “Tè con l’autore”, domani, 15 dicembre alle 17:30, nella splendida e storica cornice di Villa Rita nel borgo di Noce, nel Comune di Vicopisano. Ingresso libero, partecipazione gratuita. Roberto Mola racconta, nel libro “La borsa delle foto”, la storia della sua famiglia, in larga parte ambientata nel territorio comunale, durante la seconda guerra mondiale, in particolare a Cucigliana, una storia vera, venuta fuori da una vecchia borsa piena di foto, lettere e quaderni del padre e della madre. Con lui dialoga Simona Caroti, giornalista. "Una sorta di capsula del tempo, quella borsa venuta fuori per caso, che ha conservato, per circa 100 anni – dice lo scrittore – le vicende di tante vite intrecciatesi insieme. In quella borsa così colma da aprirsi da sola c’era la storia della mia famiglia, le sue radici e quindi anche le mie.

Radici che affondavano in un susseguirsi di eventi davvero inusuale, che avevano tratto linfa da altri continenti e da altre epoche, in un miscuglio di situazioni a volte felici e idilliache e a volte molto tragiche. "Ho scritto un racconto autentico – dice Mola, ora residente a Fauglia, geometra appassionato da sempre di scrittura, di pittura e, come si definisce, ‘nonno contadino’– che ha come ambientazione, soprattutto, la località Panieretta a Cucigliana. Qui alla vigilia della Liberazione di Vico, il 26 agosto 1944, morirono 11 persone, tra le quali mia sorella Giuliana, detta Cioci, di soli 4 anni, e altrettante furono ferite dai mortai degli Americani. Il libro inizia da Livorno per poi spostarsi in Somalia, nelle colonie e ringrazio Bino Ghezzani che mi ha aiutato a ritrovare il luogo preciso dove si svolse questo dramma, un ex frantoio dove adesso si trova un agriturismo. È il mio tributo alle vite straordinarie dei nostri nonni e di tutti coloro che hanno vissuto quei tempi gravi e difficili. Spero che possa essere veicolo per la memoria e testimonianza della forza e della resilienza delle persone che hanno attraversato quegli anni tumultuosi".

Al termine della presentazione si potranno gustare tè e pasticcini nei saloni di Villa Rita, con un ringraziamento alla proprietaria, Maria Rita Cilotti. Gli altri appuntamenti della rassegna Tè con l’autore: il 16 dicembre, in Biblioteca alle 17:30, “Io poetico” di Alessio Arpaia; il 17 dicembre, nel B&B La casa sul Lungarno a Uliveto Terme, alle 17:30, “Spirito di Vulcano”, di Federico Malloggi; il 20 dicembre, a Casa Lami a Lugnano, alle 21:15, “Il più buono del paese”, di Saverio Bargagna e. infine, il 28 dicembre, nel B&B La Casa sul Lungarno, alle 17:30, “Frammenti di fumo”, di Andrea Montana. La degustazione di tè e pasticcini è prevista per tutte le presentazioni, ognuna a ingresso libero e gratuito.

Per informazioni: 050796581-25, [email protected]. www.comune.vicopisano.pi.it.