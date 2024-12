Incontro oggi al Caffé dell’Ussero. Verso il partito Liberaldemocratico

Il gruppo pisano della Costituente verso il partito Liberaldemocratico promuove oggi a Pisa il primo di una serie di incontri e conferenze per stimolare il dibattito in città. L’appuntamento è alle 18.15 al Caffè dell’Ussero con la relazione di Pierluigi Barrotta (Università di Pisa) sul tema ’immigrazione e tolleranza’. Tema, assicurano i promotori dell’area liberaldemocratica pisana, "che riguarda da vicino le nostre società, dove il concetto di tolleranza si deve sposare con un forte senso di identità, di una società che garantisce diritti ma deve esigere doveri da parte dei propri cittadini: una riflessione sulle sfide delle democrazie moderne, aperte al confronto con le diversità culturali e religiose del mondo globalizzato". Per avere informazioni e partecipare alle iniziative del gruppo: [email protected]. Il progetto politico di Luigi Marattin mette insieme diverse associazioni e movimenti di area liberale e riformatrice: LibDem di Andrea Marcucci, Nos di Alessandro Tommasi, Patto Ecologista Riformista e Partito Liberale Italiano.