Inaugurata la nuova palestra all’Isola dei Girasoli

PISA

Bellissima novità nella sede dell’Isola dei Girasoli, meravigliosa realtà pisana riservata all’accoglienza dei piccoli pazienti oncologici e dei loro familiari, gestita da Agbalt, l’associaione che riunisce i genitori dei bambini affetti da leucemie e tumori. Con una bella cerimonia è stata inaugurata la palestra, le cui attrezzature ginniche riservate alle terapie riabilitative sono state fornite grazie ad un progetto realizzato dal Lions Club Pisa Certosa. Il Certosa, che con l’Isola dei Girasoli ha già messo in atto in passato programmi di intervento mirato, ha finanziato l’installazione delle attrezzature in un service dell’anno 2023-2024, sotto la presidenza di Adriana Galazzo, con la collaborazione club gemelli di Arona-Stresa e Saint Tropez-Sainte Maxime.