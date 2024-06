In memoria di "Marco Innocenti". Premiati i giovanissimi scrittori

Si è svolta lunedì mattina alla Stazione Leopolda la premiazione del concorso ‘Marco Innocenti’ rivolto alle scuole primarie e secondarie di Pisa e provincia, quest’anno alla sua seconda edizione. L’iniziativa, dedicata allo scrittore pisano mancato improvvisamente nell’aprile del 2022, patrocinata dal Comune di Pisa, è stata voluta dalla madre di Marco, Bruna Ciompi Innocenti, ed è stata promossa dalla rete Bibliolandia e dall’associazione ‘Il Gabbiano’, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e il supporto di estimatori e amici di Marco appartenenti al mondo della cultura. Marco esordì come scrittore nel 2000 con il romanzo ‘Contro il resto del mondo’, con cui vinse il primo premio Euroclub_Linus Baldini e Castoldi, per poi virare verso la letteratura per ragazzi con la creazione di Capitan Fox per la Giunti, scoprendo quanto fosse bello scrivere per i giovanissimi.

Alle insegnanti che hanno aderito al progetto era stato consegnato un libro di Marco da leggere in classe e su cui riflettere e ispirarsi per la produzione di un elaborato da presentare al concorso, che, nel caso delle scuole elementari, doveva consistere in una filastrocca frutto di un lavoro di gruppo. In particolare, alle classi 1°, 2° e 3° delle primarie è stato proposto ‘Il Pirata delle nebbie’, primo volume della collana di quindici libri di Capitan Fox, mentre le classi 4° e 5° hanno letto il libro ‘Fare squadra’ di Edizioni Corsare, primo volume della collana Wonder Football Club. Alla premiazione, cui ha presenziato anche l’assessore Riccardo Buscemi, erano presenti oltre 220 persone. Alle insegnanti, premiate e non, è stato infine consegnato un libro che raccoglie gli elaborati prodotti dai bambini.

S.T.