Il ritorno del commissario Pelletti: libro in omaggio nelle edicole di Pisa

PISACon Natale alle porte fa il suo ritorno il commissario Pelletti dai baffi arancioni e il ciuffo ribelle. Il libro “Il commissario Pelletti. Tre misteri da risolvere“ (Pacini Editore), sarà distribuito sabato in abbinamento gratuito con il giornale nelle edicole di Pisa e provincia (è consigliata la prenotazione). Il volume, realizzato in memoria di Marianeve, sarà presentato oggi in anteprima al Museo della Grafica agli studenti delle scuole primarie ’Zerboglio’ e ’Pisano’. Un evento in collaborazione con il Comune di Pisa (in particolare l’assessore Riccardo Buscemi) e a cui parteciperanno la consigliera provinciale Antonietta Scognamiglio e il Gruppo missioni in Africa con la referente per Pisa Patrizia Landucci. Presenti anche Alessandra Manfredini e Annarita Pasqualetto del circolo Laav (Letture ad alta voce), che leggeranno brani dal libro. Un volume colorato per piccoli e grandi lettori aiuterà a costruire scuole in Etiopia e vedrà tornare in azione il commissario Pelletti, frutto della fantasia di Nonna Lela (Donatella Marazzini) e della matita dell’illustratore Fabio Leonardi. "Il commissario Pelletti - spiega Leonardi - è un personaggio che nasce dal connubio tra i polizieschi americani degli anni ‘70 e i film italiani dello stesso periodo storico". Dove ritroviamo l’italianità? "Nei riferimenti alla cultura popolare del romanzo giallo italiano. Basti pensare al nostro Montalbano da cui riprendo l’idea di un eroe dai tratti umani che, nel nostro caso, diventa un ‘eroe con la pancia’. Proprio dall’incrocio tra spunti diversi viene fuori una sorta di personaggio ‘spaghetti western’ con caratteristiche alla Sergio Leone". Grande protagonista dei libri "A Marianeve" è il colore. "Questa collana può essere vista come un viaggio tra i colori che ogni volta riesce a stupire". A quale è più legato? "Sono affezionato a tutti i colori presenti nella collana e soprattutto al dialogo che si crea tra un libro e l’altro. Penso sia anche una metafora della vita: ognuno ha bisogno dell’altro proprio come i colori che risaltano grazie a certi accostamenti". Appuntamento sabato in edicola per immergersi in questo viaggio, iniziativa resa possibile da tanti sostenitori: Belvedere, Banco Popolare di Lajatico, Farmacie comunali, Parco di San Rossore, Alfea, Automobil club Pisa, Pubblica assistenza di Pisa, Ati Invest, Guardie di città, Gt Auto, Elettra Mfg srl, Mc Promo, Devitalia, Pharmanutra, Carla Viegi, Pulina, Casaubimaior.it, Nesti Auto, Anita, Bagno Laura, Cral, Gruppo Acque, Collegio geometri Pisa, Sindacato italiano Balneari, Paim, Armando.

Stefania Tavella