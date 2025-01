Il progetto ’Ilias’: "Così si impara a vivere il palco"

L’appuntamento è alle 18.30 di giovedì 9 allo Spazio Mumu di via Lenin a San Giuliano Terme per l’incontro di presentazione del secondo modulo di “Iliàs“, il percorso di espressione attoriale che parte dalla lettura dell’Iliade.

"A partire dal lavoro sul corpo, dalla relazione con lo spazio e con i compagni di scena, e dall’incontro con i versi di Omero – spiega Giulia Solano, formatrice teatrale e presidente dell’associazione VivaVoce che cura il percorso di formazione – i partecipanti impareranno ad abitare il palcoscenico, dando spazio e approfondendo la conoscenza delle proprie corde espressive. Le lezioni prevedono una parte dedicata alla lettura dell’Iliade e delle sue più importanti rielaborazioni, e una parte dedicata alla “traduzione“ in forma teatrale, attraverso riscritture e improvvisazioni in gruppo, a partire dalle più celebri scene del poema omerico. Questa attività è rivolta a chiunque voglia scoprire le proprie potenzialità espressive in ambito vocale e teatrale. Non sono quindi necessarie competenze pregresse ed è rivolto anche a chi si affaccia per la prima volta alle arti della scena e della lettura e a chi ha già avviato un proprio percorso. Per chiunque fosse interessato, sono già aperte le iscrizioni e le attività si svolgeranno da gennaio a marzo ogni giovedì dalle 18.30 alle 20.30.

La prima lezione è programmata per il 16 gennaio alle 18.30. Per qualunque altra informazione è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] oppure consultare il sito www.wvoce.it/ilias/. Il percorso di formazione Iliàs è iniziato a ottobre, con un primo modulo dedicato alla lettura ad alta voce corale, e si è concluso a dicembre con un reading pubblico, concertato a più voci insieme al coro Pop Voices della Scuola Bonamici e ha visto una grande partecipazione di pubblico. Anche questo modulo formativo prevede un’apertura dei lavori alla fine di marzo: sarà una tappa del più ampio percorso che si concluderà a giugno con una messa in scena vera e propria, sempre in collaborazione con il coro “Pop Voices“, diretto da Letizia Pieri. Il coro della Scuola Bonamici è, infatti, un’esperienza per cantare insieme, per imparare ad ascoltare gli altri, per conoscere la propria voce, per condividere emozioni e divertirsi attraverso la musica.