Il flamenco contro la violenza: "Importante sensibilizzare"

La danza come veicolo di temi importanti, trait d’union tra la cultura e il sociale. A Cascina arriva La festa Spagnola, domenica 25 agosto alle 21 in piazza Martiri della Libertà, con "Las Tres Rosas", uno spettacolo di flamenco contro la violenza sulle donne, portato in scena dalla spagnola Encarni Cortés, la cinese Lola Yang e l’italiana Barbara Sarri, con le collaborazioni dell’attrice Maria Triggiano, del chitarrista Ivan Fabio Cimellaro e del percussionista Valerio Perla.

Il flamenco che accoglie e metamorfizza in sé molte culture diverse fra loro è un ballo che più di altri può diventare fonte di continua resilienza, una danza che è Patrimonio Culturale Immateriale Dell’umanità dal 2010.

L’esibizione delle Tres Rosas riunisce alcuni stili per avvicinare il pubblico a questo particolare universo artistico, e avvicinando al pubblico il sempre più attuale tema della violenza contro le donne, in primis attraverso la presentazione del graphic novel scritto dalla Sarri "Il ventaglio sulla pelle", che aprirà l’evento domenica sera. "Abbiamo accolto di buon grado la proposta di Barbara Sarri di portare il flamenco in piazza- afferma l’assessore Bice Del Giudice (foto)- che è universalmente apprezzato come momento artistico, per ricordare un argomento al quale come amministrazione riserviamo una grande attenzione. Parleremo del libro che unisce le due tematiche, la danza e la riflessione sociale, per poi dare spazio alle artiste internazionali, cultura e sociale che si uniscono, diventando un veicolo importante per sensibilizzare il pubblico". Cascina si è attivata da tempo per aiutare le donne in difficoltà: " Si tratta di un evento che porta a una necessaria riflessione sul tema sempre attuale della violenza di genere e si inserisce in un percorso di sensibilizzazione che la nostra amministrazione porta avanti in modo costante e serrato fin dall’insediamento -dichiara l’assessore al sociale Giulia Guainai - è l’occasione per ribadire l’importanza dello sportello territoriale del centro antiviolenza della Casa della Donna attivo anche nel comune di Cascina il mercoledì mattina 10-12 nella sede del Comune in Corso Matteotti".

Per accedere allo sportello di Cascina e agli altri attivi nei comuni vicini, comporre il numero del Telefono donna 050 561628 dal lunedì alla domenica, in totale riservatezza e anonimato.

Alessandra Alderigi