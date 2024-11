Il caso piazza Dante. La mossa del Prefetto e la fiaccolata di Ziello

Un protocollo d’intesa sulla sicurezza in arrivo dalla Prefettura contro abuso di alcol, immissioni acustiche con la previsione di presidi di polizia municipale nelle zone della malamovida. Sabato poi, si annuncia una fiaccolata dell’onorevole Edoardo Ziello in piazza Dante teatro di frequenti violenze con corse al Pronto soccorso, tra minorenni.

Sono queste le due novità delle ultime ore sul caso Piazza Dante.

Oggi, in occasione della riunione del "Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica", presso la prefettura, il prefetto, Maria Luisa D’Alessandro, e il sindaco Michele Conti, procederanno alla sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Prefettura e il Comune per la realizzazione di un importante progetto mirato a garantire maggiore sicurezza urbana e prevenire situazioni di degrado. L’accordo, inserito nell’ambito del Fondo unico giustizia, prevede l’assegnazione di un finanziamento erogato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - ed è finalizzato all’attivazione di un sistema di monitoraggio nelle zone caratterizzate da una forte aggregazione giovanile ed alla messa in sicurezza degli immobili abbandonati o sgomberati presenti sul territorio comunale. L’obiettivo è quello di prevenire e contrastare fenomeni della così detta malamovida, tutelando il decoro urbano e assicurando un presidio maggiore e più qualificato del territorio. In particolare, tra le varie iniziative presenti nella proposta progettuale finanziata, sono previste l’estensione dei servizi di presidio della Polizia Municipale in orario serale e notturno nelle zone maggiormente interessate dalla movida, l’impiego di stewards nell’attività volta a contenere comportamenti contrastanti con il decoro urbano, l’acquisto di strumenti per la rilevazione delle emissioni sonore, nonché l’implementazione delle attività di individuazione e successivo sgombero degli immobili di proprietà comunale occupati. La sottoscrizione del protocollo "conferma l’attenta e continua collaborazione istituzionale per rispondere in modo concreto alle esigenze della comunità locale e rafforzare le politiche di sicurezza e prevenzione".

Questo protocollo risente inevitabilmente dei recentissimi e frequenti atti di violenza tra giovanissimi, con ferite da medicarsi al pronto soccorso e con relative denunce a seguire ed indagini della Questura. Dopo la camminata silenziosa organizzata dalla Caffetteria dei Nobili dove lavora uno dei giovani pestati in piazza Dante con prognosi di 40 giorni, si ritorna ad accendere i riflettori su quello spazio pubblico con una fiaccolata dell’onorevole Edoardo Ziello che in un post social scrive: "Sono stufo! Nello scorso fine settimana, un altro minorenne è stato picchiato nei pressi di Piazza Dante. Una situazione del genere non è più tollerabile e bisogna dare una risposta forte con tutte le persone perbene che amano Pisa. Proprio per questo sto organizzando una fiaccolata per sabato sera proprio da Piazza Dante per dire basta alla violenza".