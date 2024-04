Il 13 maggio la giornata per la prevenzione delle malattie cardiovascolari

Pisa, 23 aprile 2024 - Con l'aumentare dell'età media della popolazione, cresce anche la prevalenza di malattie croniche associate all'invecchiamento, come le malattie cardiovascolari, il diabete, le patologie neurodegenerative. La Demenza Vascolare è seconda solo alla Malattia di Alzheimer per frequenza e comprende una serie di quadri particolarmente frequenti in età avanzata, presenta sintomi neuropsicologici, motori e psicoaffettivi caratteristici ed è spesso misdiagnosticata. In quest'ottica, la prevenzione dei fattori di rischio vascolari, prima fra tutti l'ipertensione arteriosa, acquistano un ruolo fondamentale, sia in termini di prevenzione primaria, sia di rallentamento del processo patologico già in atto. Il progetto Officina del Cuore nasce per fornire un servizio altamente specialistico che risponda alle esigenze dei pazienti cardiopatici. In occasione della giornata del 13 Maggio, Memento e CecchiniCuore si occuperanno di sensibilizzare alla conoscenza del problema cardiovascolare, su due versanti: cuore e cervello. La Cecchini Cuore insieme al gruppo interdisciplinare Memento si impegna a diffondere la cultura della prevenzione. Memento indirizzerà i pazienti bisognosi di accertamenti verso il centro Cecchini Cuore, dove sarannoe ffettuati screening ad offerta.

M.B.