I sindaci Pd, appello unico ’Stop violenza: linee guida’

I sindaci del centrosinistra sul territorio hanno condiviso e diffuso un comunicato a più firme sui fatti di venerdì in via San Frediano. "La libertà di riunione deve essere garantita, sempre. La democrazia si difende assicurando ad ogni cittadino la libertà di manifestare le proprie idee, la sicurezza e la tranquillità di poterlo fare nei luoghi della propria città. Ed è per questo grave che le forze di sicurezza che dovrebbero tutelare l’incolumità, la libertà e il benessere di tutti i cittadini siano intervenute stamane ricorrendo ad una violenza che dalle immagini sembra essere sproporzionata e ingiustificata".

E avanzano l’idea di un nuovo comitato. Proseguono nella nota con le richieste a livello locale: "Esprimiamo solidarietà agli studenti pisani che oggi hanno subito questa violenza. Come rappresentanti delle istituzioni e responsabili della sicurezza dei cittadini condividiamo la richiesta di convocazione urgente del Comitato provinciale Ordine e sicurezza pubblica avanzata dal presidente della Provincia Angori".

E ancora: "Riteniamo necessario non solo un chiarimento su quanto avvenuto, ma anche attivarsi a tutti i livelli perché situazioni di violenza come quelle capitate stamane non si ripetano e non restino impunite".

L’appello sul piano nazionale ai deputati e senatori e ai ministri e al preseidente del Conisglio.

"Ed è per questo – scrivono nella comunicazione plurifirmata – che chiediamo al governo e ai nostri rappresentanti nel parlamento nazionale di adottare con urgenza linee guida e misure (ampiamente sperimentate in altri Paesi) che consentano di contenere e sanzionare simili condotte, così spesso riscontrate negli ultimi tempi".

Seguono 24 firme dei primi cittadini dell’area pisana e della nostra provincia. Carli Giamila, Di maio Sergio, Macelloni Renzo, Gherardini Marco, Carmassi Dario, Capecchi Giovanni, Brogi Francesca, Terreni Mirko, Giglioli Simone, Cecchini Arianna, Santi Giacomo, Buti Arianna, Angori Massimiliano, Lenzi Alberto, Alderigi Cristiano, Ferrucci Matteo, Toti Gabriele , Bini Mirko, Deidda Giulia, Betti Michelangelo, Giari Alessandro, Franconi Matteo, Thomas D’Addona e Alessio Barbafieri.