I progetti per il 2025: "L’anno della tramvia e dei grandi eventi"

"Il 2025 potrebbe essere l’anno del via libera al progetto tramvia redatto insieme al Comune di San Giuliano Terme (Pisa)". Lo ha detto il sindaco pisano, Michele Conti, nel tradizionale incontro con la stampa per gli auguri natalizi ricordando che il bando del ministero delle infrastrutture e dei trasporti scadrà il prossimo 31 gennaio "e noi siamo fiduciosi: il nostro sistema prevede il collegamento Stazione Fs-Cisanello, con altri due bracci che raggiungeranno rispettivamente l’area di San Cataldo, al Cnr, e quella turistica di piazza dei Miracoli".

Spazi pubblici ed eventi Il 2025 sarà poi, ha aggiunto Conti, "l’anno della piena operatività della Patrimonio Pisa, la società che abbiamo creato per valorizzare gli immobili di proprietà comunale: il nostro obiettivo è far vivere i bellissimi spazi che abbiamo a disposizione e dare gambe a una vera fruizione, a fini turistici, culturali, congressuali, di queste realtà, necessaria quanto mai in una città del sapere e dei congressi come la nostra. Per questo stiamo lavorando anche per creare opportunità, negli spazi pubblici gestiti da Patrimonio Pisa, startup e situazioni di coworking". "L’altra grande novità - ha osservato - è la piena operatività da gennaio della seconda mission della Pisamo per la gestione grandi eventi: siamo convinti che per valorizzare, sviluppare e promuovere eventi culturali di richiamo nazionale e internazionale, in piena sintonia con le realtà culturali e accademiche della città, sia necessario un nuovo braccio operativo per ideare, programmare, gestire e promuovere attività culturali e di spettacolo. Si comincia dalla tappa del Giro d’Italia che mancava in città da 45 anni".

Il sindaco ha anche replicato a chi ha criticato il progetto: "Non è vero che con questa scelta non intendiamo valorizzare il personale del Comune, a favore di soggetti esterni. Anzi, il 2024 è l’anno con il maggior numero di dipendenti almeno degli ultimi 6 anni: 663 rispetto ai 654 del 2019, migliorando il dato dei titoli di studio. I laureati sono passati dal 33% del 2019 al 46%: un cambiamento importante per dotare l’amministrazione di una struttura sempre più in grado di rispondere alle esigenze sempre più complesse della nostra popolazione".

La base militare "nella finanziaria appena varata dal Governo ci sono risorse destinate alla progettazione - ha detto Conti - ma a me sorprende che ciclicamente si tenti di riportare al punto di partenza una discussione già conclusa. Il film, con l’intesa sottoscritta da Comune, Provincia di Pisa e Regione, è finito e ricordo che una caserma nel Parco è già presente: mi riferisco al Cisam e il verbale di intesa tra le istituzioni prevede il recupero di questi volumi e non nuove edificazioni".

Il Giubileo "Pisa - ha concluso Conti - deve farsi trovare pronta ad accogliere migliaia di pellegrini in viaggio verso Roma. Il Comune collaborerà con la Diocesi su alcuni aspetti, quali la cartellonistica, che significano in primo luogo accoglienza e conoscenza della storia e dell’arte cittadina. Invito tutti i pisani a partecipare con spirito di comunità a questo momento epocale che comunque, credenti o non credenti, segna la vita delle persone. Il Giubileo è un’occasione di rilancio e continueremo a lavorare per promuovere un’attrazione turistica che vada oltre piazza dei Miracoli".