Grande successo per il corto sul tema La Solitudine

Pisa 22 marzo 2024- Sold out lo Spettacolo del 19 marzo al cinema Lanteri di Pisa, dal titolo “La solitudine”, per la prima del cortometraggio “Solitudine” con la regia di Marco Rosati e la sceneggiatura di Luca Meazzini; protagoniste Gabriella Gatti e Serenella Gatti Linares. Sono stati infiniti e calorosi gli applausi e i complimenti da parte del folto pubblico intergenerazionale. Dopo l’intervista di Roberto Merlino ai protagonisti del corto, si sono succeduti alcuni artisti talentuosi e appassionati. Per il canto Serena Rigacci. Per la Poesia Nadia Chiaverini e Jonathan Rizzo. Per la Musica il violino di Francesco Carmignani. Per il Teatro le tre sorelle Valentini. Per la Danza Cecilia Albanese. Per la Pittura, Daniela Maccheroni, intervistata da Marco Rossi, che ha esposto le sue tele nel foyer, dove c’era anche “L’angolo dei Libri” di variegati argomenti, scritti da sei degli Artisti intervenuti. Professionale lo Staff tecnico composto da Lorenzo Buonamici, Beppe Di Vita, Giuseppe Masuzzo, Kabir Obamou che, sotto la valida Direzione Artistica di Gabriella Gatti, ha tramutato il cinema in un teatro. L’evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa e l’assistenza tecnica di Corte Tripoli Cinematografica, nonché del Dinamikclub, che non è solo un Centro Olistico e Fitness, ma anche un luogo dove si organizzano eventi di ogni genere. E’ con questo spirito che la Presidente Giada Cei conduce l’attività, che difatti ha la prerogativa di essere svolta in un ambiente caloroso e familiare. Il grande successo della serata denota anche che c’è bisogno di parlare della solitudine, che è un problema importante e attuale. Lo si è fatto appunto coniugando varie espressioni artistiche, dando modo di riflettere, commuoversi ed emozionarsi insieme. Con la conclusione che ci si è sentiti meno soli e che comunque è questo l’augurio per il futuro.