Giulio, il più giovane "Facciamoci sentire"

"Mi candido come consigliere comunale perché frequentando quotidianamente la nostra città e mi accorgo che Pisa ha molti problemi, soprattutto tra noi giovani". Giulio Birindelli è il più giovane candidato della lista, La città delle persone, 18 anni, studente del Liceo Scientifico Filippo Buonarroti e membro del Parlamento Europeo dei Giovani, oltre a rappresentare la sua scuola nella Consulta Provinciale degli Studenti di Pisa.

"Sono convinto - prosegue il candidato -, che sia fondamentale che i ragazzi della mia età si interessino dei problemi della città ed entrino a far parte della vita politica. Dobbiamo dare maggiore voce alle nuove generazioni, che chiedono di essere coinvolte per costruire un mondo più inclusivo, sostenibile e innovativo. Penso alla costruzione di una città più sicura. La sicurezza passa anche dalla riqualificazione dei nostri quartieri e dal rinforzo del tessuto sociale, intervenendo alla base del disagio giovanile. Anche da qui passa il contrasto a fenomeni come le baby gang, le criminalità e le microcriminalità organizzate. È necessario promuovere anche tra i giovani la cultura della legalità. Penso poi a una città della scuola, dove è necessario investire per far avere più psicologi ed educatori che diventino figure strutturali. Bisogna pensare all’edilizia scolastica anche con l’obiettivo di contrastare il sovraffollamento delle classi. Penso a una città più sostenibile. È necessario potenziare il servizio urbano della città, introdurre gli autobus elettrici. Servono più spazi verdi e dobbiamo incentivare l’uso delle bici. La tutela degli animali è fondamentale ecco perché è necessario tutelare il litorale e il Parco di San Rossore".

