Giulia Guainai è la nuova presidente della Società della Salute della Zona Pisana

Cascina, 13 settembre 2024 - Giulia Guainai, assessora al sociale del Comune di Cascina, è stata eletta nuova presidente della Società della Salute della Zona Pisana. Un riconoscimento importante sia per l’assessora che per il territorio, il secondo comune più popolato della provincia di Pisa. “Come amministrazione comunale – sottolinea il sindaco Michelangelo Betti – siamo lieti del riconoscimento avuto dall’assessora al sociale Giulia Guainai, che arriva dopo 4 anni di impegno nel settore. Vedere che anche gli altri Comuni hanno dato fiducia alla nostra assessora è sicuramente un elemento di soddisfazione. Desta però preoccupazione il fatto che un Comune importante come Pisa voglia fare un passo indietro. La presidenza assegnata a Giulia Guainai è un riconoscimento anche per Cascina, seppur questo sia un ruolo che deve essere interpretato nell’interesse di tutta l’area territoriale”.

“Pienamente consapevole dell’enorme responsabilità connessa a questo ruolo e delle sfide che la Società della Salute dovrà affrontare – aggiunge Giulia Guainai –, ringrazio l’Ausl Toscana Nord Ovest e i Comuni soci del consorzio che mi hanno accordato la loro fiducia. I servizi che vengono erogati dalla SdS incidono sulla qualità della vita e sul benessere sociosanitario delle persone, abbiamo per questo il dovere di mantenerli e migliorarli. Una sfida che possiamo superare con la collaborazione e l’impegno dei nuovi membri dell’organo esecutivo: la vice presidente Ricotta, il sindaco Lenzi e il vicesindaco Corucci e, auspico, dell’intera assemblea”.