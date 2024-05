"Giovani per Boggi". La sfida degli under 30: "Serve un cambiamento"

Proseguono le presentazioni delle liste dei candidati in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimo a San Giuliano Terme.

Tra le liste a sostenere la candidata a sindaco Ilaria Boggi per il centrodestra, anche la nuova lista "Giovani per Boggi" fatta interamente di giovani under 30. Raddoppiano dunque le liste civiche in sostegno alla candidata, dopo "Boggi Sindaco" e che si vanno ad aggiungere agli schieramenti politici di Lega (di cui Boggi è un’iscritta), Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Partito Liberale Italiano.

La presentazione dei candidati è avvenuta sabato scorso all’Osteria "Lago ponte d’oro" a Metato. "Molti di loro – spiega Boggi -, non hanno mai votato perché delusi da una politica che guarda solo a sé stessa, mentre ora trovano addirittura lo stimolo per candidarsi".

Tra i candidati: Nicola Contussi, imprenditore di 28 anni nato e cresciuto a San Giuliano Terme: "Sono molto desideroso di far bene – ha detto -, soprattutto sul tema del rilancio economico e culturale. Dobbiamo cambiare le cose, la gestione della cosa pubblica non può rimanere sempre nelle mani dello stesso schieramento e delle solite persone".

"Non vedo l’ora – ha invece affermato Federica Di Sacco, 21enne tirocinante in una banca e atleta di ginnastica artistica -, di mettere in pratica i cambiamenti di metodi, di linguaggio, di pratiche di governo necessari per riappassionarmi alla politica da cui si mi ero distaccata, non essendo mai andata a votare".

Altro tema preso in considerazione è quello dei trasposti a cui il candidato per la lista che sostiene Boggi, Lorenzo Francione, laureando in Giurisprudenza presso l’Università di Pisa, punta il dito: "Sono assolutamente insufficienti e non rispondenti ai bisogni di una realtà grande e perdipiù confinante con un capoluogo di provincia".

"È stato un grande orgoglio – ha commentato invece sui social la candidata a sindaco Ilaria Boggi dopo la presentazione della lista dei giovani under 30 -, per me la presentazione di una lista di giovani e giovanissimi. Molti di loro non sono mai stati a votare perché delusi da un sistema che ormai guarda solo a sé stesso. Ora nell’ aria qualcosa è cambiato, l’emozione è tangibile, ci crediamo, ora siamo pronti".

EMDP