"Giornata del Cuore". Le visite gratuite

Tra gli oltre 150 ospedali con il Bollino rosa che hanno aderito all’(H)open week dedicato alle malattie cardiovascolari c’è anche l’Aoup. L’iniziativa, partita il 26 settembre e in corso fino al 2 ottobre, è stata organizzata da Fondazione Onda Ets in occasione della "Giornata mondiale del Cuore", che si celebra domani, con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce, rendendo fruibili anche prestazioni che in molti casi sono gravate da lunghe liste di attesa. Nello specifico, l’open week si caratterizza per un focus particolare su aneurisma aortico addominale, infarto cardiaco, patologie valvolari, carotidee e venose.

Lo scopo è quello di sensibilizzare sulle malattie cardiovascolari che, in Italia, rappresentano la principale causa di morte e sono responsabili del 35,8% dei decessi: in particolare, 38,8% nelle donne e 32,5% per cento negli uomini. Secondo gli studi, "nelle donne le patologie cardiovascolari si manifestano con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini - spiega una nota della Fondazione -, perché protette fino alla menopausa dallo ‘scudo’ ormonale degli estrogeni, ma in seguito vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente". Per entrambi i sessi resta, però, cruciale il ruolo della prevenzione primaria, legata principalmente agli stili di vita, e della diagnosi precoce, in particolare in coloro che presentano fattori di rischio cardiovascolare come familiarità, età avanzata, fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, diabete, sedentarietà, sovrappeso, obesità, stress. Nello specifico, l’ospedale di Cisanello mette a disposizione in occasione dell’(H)open week un servizio di consulenza cardiologica che comprende visita, elettrocardiogramma e ecodoppler cardiaco a riposo. E’ possibile sottoporsi alle prestazioni gratuite lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre dalle 14 alle 18.30. Per tutti gli esami è obbligatoria la prenotazione al numero 050/996975.

