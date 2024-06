Galilei, maggio record da 536mila passeggeri. Traffici in crescita. Pisa a quota +18,9%

Un maggio da record per il sistema aeroportuale toscano che ha superato per la prima volta la soglia degli 800 mila passeggeri raggiungendo un totale di 890 mila passeggeri serviti complessivamente dagli aeroporti di Firenze e Pisa, con una crescita del 15,6% rispetto allo stesso mese del 2023. I dati arrivano, in contemporanea all’incontro di martedì scorso del sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante (Forza Italia), coi vertici di Toscana Aeroporti e in particolare con l’Ad, Roberto Naldi, alla presenza del coordinatore regionale azzurro, Marco Stella. Nell’occasione Ferrante ha ricordato come per l’ampliamento del terminal Galilei (i lavori sono già in corso d’opera e permetteranno all’aerostazione di accogliere fino a 8 milioni di passeggeri annui), siano stati previsti 95 milioni di euro, mentre il Vespucci sarà poi oggetto d’interventi per circa 500 milioni, di cui 150 da finanziamento pubblico. Oltre ad aver confermato la partenza dei lavori a fine 2024 per la nuova pista dell’aeroporto di Firenze.

Tornando ai dati di maggio invece, lo scalo pisano ha raggiunto il suo massimo storico con 536 mila passeggeri (+12,0% rispetto a maggio 2023). Anche a Pisa, dunque, così come a Firenze si registra un miglioramento sia nel numero di voli (+10,0%) che nel load factor, ovvero l’indicatore del trasporto aereo che mette in rapporto i passeggeri trasportati e i posti offerti e che si attesta all’86,5% (+0,4%). Il traffico internazionale per Pisa, quindi, secondo i dati forniti da Toscana Aeroporti continua a crescere con un +18,9%, compensando la flessione del traffico nazionale (-5,7%). Le mete preferite dai passeggeri dello scalo pisano con voli di linea sono Londra, Tirana, Parigi, Catania e Palermo. Nei primi cinque mesi del 2024 l’aeroporto di Pisa registra 1,9 milioni di passeggeri, con una crescita del 7,2% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il risultato complessivo per l’intero sistema aeroportuale è dovuto, scrivono da Toscana Aeroporti, "sia all’aumento del numero di voli commerciali (+13,7%) che al load factor, che si attesta all’84,8% (+0,7%). Nei primi cinque mesi del 2024, il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato per la prima volta i 3 milioni di passeggeri (3,2 milioni), con un incremento del 13,9% rispetto allo stesso periodo del 2023".

L’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha secondo i numeri dati dalla società, contribuito significativamente a questa tendenza positiva, registrando a maggio un nuovo record mensile con circa 354.000 passeggeri (+21,7% rispetto al 2023). A maggio si registra un miglioramento sia per il traffico nazionale (+46,8%) che internazionale (+18,2%). Le destinazioni più gettonate con voli di linea sono Parigi, Londra, Amsterdam, Roma e Barcellona. Nei primi cinque mesi dell’anno lo scalo fiorentino ha registrato un nuovo record mensile per ogni singolo mese, raggiungendo 1,3 milioni di passeggeri (+25,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

Enrico Mattia Del Punta