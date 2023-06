Furto Si nasconde dietro il bancone: preso

di Saverio Bargagna

Il nascondiglio è da rivedere: accucciarsi dietro al bancone del negozio che si è appena svaligiato non è (probabilmente) la migliore tecnica per sfuggire alle forze dell’ordine. E infatti il ladro, un 30enne nord africano, è finito in manette grazie all’intervento immediato dei carabinieri.

La storia è questa. Sono le 4 del mattino e siamo in via Luigi Bianchi, anzi, per la precisione ci troviamo all’angolo fra via Rindi e via Bianchi dove si trova la panetteria "L’angolo del pane" a Porta a Lucca. Il ladro apre una delle saracinesche che danno su via Rindi, lancia un tombino e sfonda la vetrata che si frantuma in mille pezzi. Quindi si accinge ad attaccare la cassa alla ricerca di qualche spicciolo. Ma l’operazione illegale è rumorosa e un residente si alza nel cuore della notte e invoca l’intervento dei carabinieri.

I militari si trovano in zona e arrivano di gran carriera chiudendo le vie di fuga al ladro. Quando entrano nel negozio, poi, iniziano ad ispezionarlo. La porta d’ingresso distrutta, una distesa di vetri in terra e qualcuno che si muove dietro al bancone. "Stai fermo". Il delinquente si arrende immediatamente senza opporre alcuna resistenza. Arrestato sarà processato oggi per direttissima.

"Purtroppo è già il secondo furto che subiamo negli ultimi mesi – è sconsolato il proprietario del negozio –. L’altra volta i ladri passarono da via Luigi Bianchi, stavolta hanno cambiato porta, ma il copione resta lo stesso". "Sono contento – conclude – che i carabinieri abbiano preso il ladro, ma purtroppo i danni sono ingenti e bisognerà sistemare tutto".